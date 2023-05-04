4 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي

تُقام 4 مباريات غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، وسط صراع قوي بين الفرق لتحقيق الفوز والتقدم في الترتيب.

مواجهات الغد

وتنطلق مباريات الغد عند الساعة السابعة مساء بمواجهتين، حيث يلعب أبها ضد العدالة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ويُلاقي الرائد فريق الباطن على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية.

ويلعب الطائي ضد الفيحاء عند الساعة 9:30 مساء على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، وفي التوقيت ذاته، يُلاقي الخليج نظيره الاتفاق في دوري روشن السعودي على استاد الأمير محمد بن فهد.

وكانت منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي قد انطلقت، يوم 18 أبريل، بالمباراة المقدمة بين الهلال والنصر على استاد الملك فهد الدولي، وانتهت بتحقيق الزعيم للفوز بهدفين دون رد.

ترتيب دوري روشن السعودي

وجاء جدول ترتيب دوري روشن قبل انطلاق الجولة الـ25، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ59 نقطة، ثم النصر برصيد 56 نقطة، يليه الشباب بـ50 نقطة، ثم الهلال بـ49 نقطة، يليه الفتح بـ39 نقطة، والتعاون بـ37 نقطة.

ويحتل الطائي المركز السابع برصيد 31 نقطة، يليه الاتفاق بـ30 نقطة، ثم ضمك بـ29 نقطة، وبفارق نقطتين عن أبها، ثم الرائد بـ26 نقطة، والفيحاء بـ25 نقطة، ثم الوحدة بـ23 نقطة، ثم العدالة 21 نقطة، الخليج 20 نقطة، والباطن 15 نقطة.