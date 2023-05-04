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القبض على 3 يمنيين لمحاولتهم تهريب القات بالعارضة Icon 4 مخالفين حاولوا تهريب القات فسقطوا في قبضة الأمن Icon سعود الطبية توضح أسباب الإصابة بسرطان المثانة وتوجه نصائح للوقاية Icon الأردن يعلن الإفراج عن النائب العدوان المحتجز لدى إسرائيل Icon تحذير من حادث نووي خطير في زابوريجيا  Icon وقاية توضح المهن الأكثر عرضة للإصابة بالحمى المالطية Icon ردم 7 آبار مكشوفة بسبب خطورتها في بحرة Icon صنداي تايمز: الانتخابات التركية على حد السكين Icon إعلان الموافقة على عودة سوريا للجامعة العربية بـ شروط Icon احتجاجات ومظاهرات تل أبيب تدخل أسبوعها الـ 18 Icon

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تم تسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص

4 مخالفين حاولوا تهريب القات فسقطوا في قبضة الأمن

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٣ مساءً
4 مخالفين حاولوا تهريب القات فسقطوا في قبضة الأمن
المواطن - واس

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهم تهريب نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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