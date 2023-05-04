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وفقاً لتقديرات المركز الوطني للأرصاد

4 مدن الأدنى حرارة اليوم بـ 16مئوية والأحساء الأعلى

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٣ مساءً
4 مدن الأدنى حرارة اليوم بـ 16مئوية والأحساء الأعلى
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الأحساء أعلى درجة حرارة بـ 44 درجة، فيما سجلت أبها والباحة والقريات وطريف أدنى درجة حرارة بـ 16 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، جاءت كالتالي: الأحساء 44 مئوية، الدمام 42 مئوية، المدينة المنورة والخرج وشرورة 41 مئوية، مكة المكرمة 40 مئوية، الرياض 39 مئوية،  جدة ووادي الدواسر وجازان والقنفذة 38 مئوية.

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الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: أبها والباحة والقريات وطريف 16 مئوية، سكاكا ونجران 22 مئوية، الرياض وحفر الباطن والمجمعة وجازان 28 مئوية، جدة 29 مئوية، مكة المكرمة والمدينة المنورة والخرج والقنفذة 30 مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف والحدود الشمالية، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، القصيم، الرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

 

 

 

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