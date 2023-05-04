4 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 40 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة، حيث سجلت كل من الصمان والأحساء وحفر الباطن والخرج أعلى درجة حرارة بـ 40 مئوية، بينما سجلت طريف أدنى درجة حرارة بـ 14مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: الصمان والأحساء وحفر الباطن والخرج 40 مئوية، مكة المكرمة والرياض وجازان ووادي الدواسر وشرورة 39 مئوية، الدمام والتنهات والدهناء 38 مئوية، المدينة المنورة وبريدة والقنفدة والمجمعة 37 مئوية، جدة والدوادمي ورفحاء 36 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى في بعض المدن، فجاءت كالتالي: طريف 14 مئوية، أبها والباحة والقريات 15 مئوية، تبوك والطائف 17 مئوية، سكاكا والعلا وبيشة 19 مئوية، حائل وعرعر 20 مئوية، نجران والدوادمي والوجه 22 مئوية، بريدة ورفحاء والمجمعة 24 مئوية، المدينة المنورة وحفر الباطن 25 مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة, فيما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.