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4 نجوم يعودون إلى النصر بعد نهاية الموسم

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٥ مساءً
4 نجوم يعودون إلى النصر بعد نهاية الموسم
المواطن - فريق التحرير

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يترقب نادي النصر عودة 4 من نجومه إلى صفوف الفريق الكروي الأول، وذلك بعد نهاية الموسم الحالي.

الرباعي المنتظر عودته

ومن المرتقب عودة الرباعي ” خالد الغنام، عبدالفتاح آدم، منصور الشمري، مختار علي”.

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ولعب الغنام مع الفتح، بينما تألق عبدالفتاح آدم مع نادي أبها، ولعب منصور الشمري مع النادي الأهلي، بينما لعب مختار علي مع نادي الطائي.

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وفي وقت سابق، طالبت فئات عريضة من جماهير الهلال، تحرك إدارة فهد بن نافل للتعاقد مع اللاعب خالد الغنام لاعب نادي النصر والمعار حاليًا إلى نادي الفتح.

وكان حساب مشجع هلالي يُدعى ” ناشط هلالي” نشر صورة للاعب فراس البريكان في “تويتر” وقال: ” ما رأيكم لو جاء لـ الهلال مقابل بيع عبدالله الحمدان وصالح الشهري”؟.

نجم النصر الحل الأمثل لـ الهلال 

وتحدثت فئات عريضة من جماهير أزرق الرياض عن أن الأفضل للجانب الهجومي في الهلال هو التعاقد مع الغنام، الذي يقدم مستويات مميزة مع فريق الفتح في الموسم الحالي.

جدير بالذكر أنه سيكون من الصعب على أصفر الرياض التفريط في الغنام خلال الموسم المقبل، خاصة أن جماهير النصر تترقب عودته للعب في الجانب الهجومي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي تاليسكا.

 

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