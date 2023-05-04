4 نصائح لتنظيم رحلة بحرية آمنة

قدم المركز الوطني للأرصاد، 4 نصائح مهمة لتنظيم رحلة بحرية آمنة، مشددًا على ضرورة معرفة حالة الأمواج البحرية قبل القيام بالرحلة.

وقال مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إنه يتوجب على قائد الرحلة أن يتأكد من معرفة حالة السحب الرعدية قبل الإبحار.

وشدد على ضرورة معرفة سرعة واتجاه الرياح، بالإضافة لمتابعة توقعات الطقس ومدى أثر السحب على البحر.

كما أوضح أن معرفة تلك العناصر يمنح البحارة القدرة على الذهاب إلى رحلات آمنة.

يأتي ذلك، بالتزامن مع بدء الإجازة المدرسية المطولة للطلبة، حيث يخطط الأسر الاستمتاع بالطبيعة والتنزه والاستجمام في الرحلات البحرية المختلفة.