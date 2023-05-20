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400 وظيفة شاغرة في أرامكو

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٧ مساءً
400 وظيفة شاغرة في أرامكو
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramco)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر 400 وظيفة شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مستشار محاسبة فني.
  2. مستشار سلامة.
  3. محلل برنامج رأس المال.
  4. مهندس كهربائي وأخصائي تصميم أجهزة الاستشعار.
  5. أخصائي التقارير المالية والتوحيد.
  6. محلل مالي تابع.
  7. أخصائي الامتثال والإبلاغ الضريبي.
  8. فيزيائي بتروفيزيائي.
  9. مدير التسويق والعلامات التجارية.
  10. عارض جغرافي للموارد.
  11. أخصائي موظفي Actg.
  12. أخصائي مساح زلزالي.
  13. جيولوجي التنمية.
  14. استشاري ريلز العامة.
  15. أخصائي توريد / طلب النفط العالمي.
  16. المراقب المالي.
  17. منسق الامتثال الميداني.
  18. مهندس بترول.
  19. المهندس الثاني.
  20. أخصائي فصل.
  21. منسق بيئي.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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