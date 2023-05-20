400 وظيفة شاغرة في أرامكو ذهبيو التعاون يدعمون المدرج بـ80 ألف ريال حقيقة اهتمام برشلونة بضم فيرمينو ريال مدريد بصفوف مكتملة ضد فالنسيا الإطاحة بـ 26 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف أبناء غازي التوم يحتفلون بزواج الشاب عبدالعزيز في الرياض الهلال الأكثر تمريرًا بعد الجولة الـ27 هاري كين يُكرر إنجازًا غائبًا منذ 2002 الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة “طريق مكة” في 7 دول عمر السومة يُلمح لـ المسيليم بعودته للأهلي
أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramco)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر 400 وظيفة شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).