41 مئوية متوسط درجة الحرارة العظمى بالرياض خلال مايو

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا) عبدالله المسند، التفاصيل المتوقعة بشأن درجة الحرارة خلال شهر مايو في الرياض.

متوسط الدرجات

وقال المسند في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “عادة متوسط درجة الحرارة العظمى (الظهر) يتراوح بين 36-41 درجة مئوية، ونادرًا ما تنخفض إلى أقل من 32 مئوية، أو تتجاوز 43م”.

وأضاف “في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى (قُبيل الفجر) يتراوح بين 24 -28 درجة مئوية، ونادرًا ما تنخفض عن 20م أو تتجاوز 31م”.

أعلى حرارة

وكان خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، دعا المواطنين إلى تجهيز الملابس الصيفية، حيث من المتوقع أن تسجل الأجواء خلال الأسبوع المقبل أعلى درجات الحرارة.

ونشر كراني على حسابه بموقع “تويتر”، عدة صور ترصد الأجواء خلال الأسبوع المقبل، قائلًا “الأسبوع القادم تسجل الأجواء أعلى حرارة، معلنة وداع الاعتدال الحراري للفترة الانتقالية المبكرة بين الربيع والصيف”.

وأضاف “فجر الثلاثاء، الجمعة يتحول محور السخونة للغرب بامتداد تدريجي للمتوسط يوم الخميس ليلتقي بكتلة معتدلة، فيما تعاود السحب على الشمال ووسط البحر الأحمر”.