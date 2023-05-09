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تنوعت بين خدمات إسعافية ومناسبات مختلفة

44015 ساعة تطوعية في الهلال الأحمر بمكة خلال الربع الأول لـ 2023

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٤ مساءً
44015 ساعة تطوعية في الهلال الأحمر بمكة خلال الربع الأول لـ 2023
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، إحصائية التطوع للربع الأول لهذا العام 2023م، حيث بلغ عدد المتطوعين 2490 متطوعًا ومتطوعة.

وبينت الإحصائية أن عدد الساعات التطوعية بلغ 44015 ساعة تطوعية، وفرت فيها الهيئة 515 فرصة تطوعية تنوعت ما بين تقديم الخدمة الإسعافية لزوار بيت الله والمعتمرين والمصلين بساحات الحرم المكي الشريف، بالإضافة إلى فرص تطوعية اجتماعية ورياضية وصحية، فضلًا عن المناسبات الوطنية والأيام العالمية والفعاليات والمعارض.

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وأكد مدير عام الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون أن الهيئة في المنطقة حريصة على الاستفادة من جميع الكوادر البشرية التي ترغب في الالتحاق بالأعمال التطوعية لدفع مسيرة التنمية وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على تطوير منسوبيها من المتطوعين والمتطوعات من خلال تنظيم العديد من الدورات التخصصية وتأهيلهم بما يتوافق مع رسالة وعمل الهيئة.

وبيّن أن الهيئة تقدم الكثير من الفرص التطوعية لأفراد المجتمع في عدة مجالات منها الصحي، الإنساني، الرياضي، البيئي والتوعوي وتتشرف الهيئة باستقطاب المتطوعين من سكان منطقة مكة المكرمة والاستفادة من جهودهم وطاقتهم وعطائهم الإنساني من خلال منصة التطوع التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي.

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