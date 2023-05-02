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الوضع كارثي بكل المقاييس

447 قتيلًا و2255 مصابًا منذ بدء اشتباكات السودان

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٤ مساءً
447 قتيلًا و2255 مصابًا منذ بدء اشتباكات السودان
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أعداد ضحايا الاشتباكات من المدنيين إلى 447 قتيلاً و2255 مصابًا منذ بدء الاشتباكات في 15 أبريل الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وضع إنساني كارثي

وتواصلت المعارك العنيفة في السودان، اليوم الثلاثاء، بين قوات الجنرالين المتصارعين على السلطة رغم هدنة يتم تمديدها بانتظام من دون الالتزام بها، فيما يحذر المجتمع الدولي من وضع إنساني كارثي.

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وقال أحد سكان الخرطوم: نسمع طلقات نارية وهدير طائرات حربية ودوي مدافع مضادّة للطائرات.

أطباء السودان: 447 قتيلاً و2255 مصابًا منذ بدء الاشتباكات

إجلاء الدول لرعاياها

تواصل العديد من دول العالم إجلاء دبلوماسييها ورعاياها من السودان الذي يشهد مواجهات عنيفة بين طرفي النزاع منذ منتصف أبريل، وأجلت عدة دول رعاياها جوًا بينما توجه آخرون إلى بورتسودان على البحر الأحمر على بعد 800 كيلومتر تقريبًا من الخرطوم برًا.

وفر قرابة 330 ألف شخص من السودان، منهم أكثر من مائة ألف إلى الدول المجاورة منذ اندلاع المعارك، وفقًا للأمم المتحدة التي تتوقع أن يتفاقم عدد النازحين في الأفق المنظور.

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