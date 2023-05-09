487 قتيلًا و2612 مصابًا حصيلة الاشتباكات السودانية

أعلنت نقابة أطباء السودان عن حصيلة قتلى الاشتباكات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع والمستمرة منذ 23 يومًا.

استمرار الاشتباكات

وتابعت النقابة في بيان مساء أمس الاثنين: “ما زالت الاشتباكات جارية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لليوم الثالث والعشرين على التوالي، والتي أسفرت عن 487 حالة وفاة، و2612 حالة إصابة منذ بداية الاشتباكات”.

واختتمت بقولها: “يوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في الحصر، ولم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد”.