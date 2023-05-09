طريقة إخراج التصاريح لحجاج دول مجلس التعاون 487 قتيلًا و2612 مصابًا حصيلة الاشتباكات السودانية الخزانة الأمريكية: اقتصادنا قد يتعرض لضربة كبيرة هزة بقوة 4.6 ريختر تضرب أديامان التركية السعودية ترفع صادراتها من التمور إلى 1.280 مليار ريال الفريق الأزيمع يتفقد أحد ألوية الفرقة الأولى من درع الوطن بالوديع فيصل بن فرحان في زيارة رسمية بالجزائر تحذيرات من انتقال الحرب لولايات سودانية أخرى كندا تطرد دبلوماسيًّا صينيًّا تتهمه بترهيب أحد مسؤوليها تفاصيل أول ترخيص للاستزراع السمكي في السعودية قبل 37 عامًا
أعلنت نقابة أطباء السودان عن حصيلة قتلى الاشتباكات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع والمستمرة منذ 23 يومًا.
وتابعت النقابة في بيان مساء أمس الاثنين: “ما زالت الاشتباكات جارية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لليوم الثالث والعشرين على التوالي، والتي أسفرت عن 487 حالة وفاة، و2612 حالة إصابة منذ بداية الاشتباكات”.
واختتمت بقولها: “يوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في الحصر، ولم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد”.