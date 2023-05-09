Icon

طريقة إخراج التصاريح لحجاج دول مجلس التعاون Icon 487 قتيلًا و2612 مصابًا حصيلة الاشتباكات السودانية Icon الخزانة الأمريكية: اقتصادنا قد يتعرض لضربة كبيرة Icon هزة بقوة 4.6 ريختر تضرب أديامان التركية Icon السعودية ترفع صادراتها من التمور إلى 1.280 مليار ريال Icon الفريق الأزيمع يتفقد أحد ألوية الفرقة الأولى من درع الوطن بالوديع Icon فيصل بن فرحان في زيارة رسمية بالجزائر Icon تحذيرات من انتقال الحرب لولايات سودانية أخرى Icon كندا تطرد دبلوماسيًّا صينيًّا تتهمه بترهيب أحد مسؤوليها Icon تفاصيل أول ترخيص للاستزراع السمكي في السعودية قبل 37 عامًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
يوجد الكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة

487 قتيلًا و2612 مصابًا حصيلة الاشتباكات السودانية

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٠ صباحاً
487 قتيلًا و2612 مصابًا حصيلة الاشتباكات السودانية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت نقابة أطباء السودان عن حصيلة قتلى الاشتباكات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع والمستمرة منذ 23 يومًا.

استمرار الاشتباكات

وتابعت النقابة في بيان مساء أمس الاثنين: “ما زالت الاشتباكات جارية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لليوم الثالث والعشرين على التوالي، والتي أسفرت عن 487 حالة وفاة، و2612 حالة إصابة منذ بداية الاشتباكات”.

قد يهمّك أيضاً
أزمة تضرب صناعة هوليوود لأول مرة منذ 15 عامًا

أزمة تضرب صناعة هوليوود لأول مرة منذ 15 عامًا

يمنيان ومواطن في قبض الأمن لترويجهم القات والمخدرات

يمنيان ومواطن في قبض الأمن لترويجهم القات والمخدرات

واختتمت بقولها: “يوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في الحصر، ولم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد”.

قد يهمّك أيضاً
 مبنى السفارة الأمريكية الجديد في لبنان يثير الجدل

 مبنى السفارة الأمريكية الجديد في لبنان يثير الجدل

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بولندا

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بولندا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصول أول طائرة مساعدات من الصليب الأحمر إلى السودان
العالم

وصول أول طائرة مساعدات من الصليب الأحمر...

العالم
وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية
حصاد اليوم

وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية

حصاد اليوم
عمر السومة يقود العربي لنهائي كأس أمير قطر
الرياضة

عمر السومة يقود العربي لنهائي كأس أمير...

الرياضة
طلاب وطالبات تعليم الرياض يحققون 545 ميدالية في مسابقة كانجارو موهبة
السعودية اليوم

طلاب وطالبات تعليم الرياض يحققون 545 ميدالية...

السعودية اليوم
زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب نيوزيلندا
العالم

زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب نيوزيلندا

العالم
استمرار أمطار الباحة ونجران حتى المساء
السعودية اليوم

استمرار أمطار الباحة ونجران حتى المساء

السعودية اليوم
اختبار بالأصابع يكشف إصابتك بسرطان الرئة
حصاد اليوم

اختبار بالأصابع يكشف إصابتك بسرطان الرئة

حصاد اليوم
امتلاء صحن الطواف وتلاوة خاشعة للشيخ السديس بالمسجد الحرام في صلاة المغرب
السعودية اليوم

امتلاء صحن الطواف وتلاوة خاشعة للشيخ السديس...

السعودية اليوم