489 مليون ريال أرباح “سليمان الحبيب” في الربع الأول

ارتفاع الأرباح
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم تسجيل في 489 مليون ريال أرباحاً في الربع الأول بارتفاع 25% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
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أعلنت مجموعة الدكتور “سليمان الحبيب للخدمات الطبية” النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 “ثلاثة أشهر”.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم تسجيل في 489 مليون ريال أرباحاً في الربع الأول بارتفاع 25% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|المبيعات/الإيرادات
|2,306.87
|1,990.86
|15.87
|2,253.68
|2.36
|إجمالي الربح (الخسارة)
|783.64
|658.56
|18.99
|737.07
|6.32
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|510.57
|422.09
|20.96
|427.56
|19.41
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|489.27
|390.5
|25.29
|441.5
|10.82
|إجمالي الدخل الشامل
|505.65
|391.29
|29.23
|466.19
|8.46
|جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي