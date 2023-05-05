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منها  نسيان الأبواب مفتوحة حتى لو لفترة قصيرة

5 أخطاء بديهية تعرض سيارتك للسرقة بمنتهى السهولة

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٣ مساءً
5 أخطاء بديهية تعرض سيارتك للسرقة بمنتهى السهولة
المواطن - فريق التحرير

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أشارت الخبيرة في أنظمة الحماية هايدي الصواف إلى 5 أخطاء ساذجة وبديهية تجعل السيارة أكثر عرضة لعمليات السطو والسرقة، وفقًا لما كشفه تقرير بريطاني نقلته ديلي ميل، ومنها:

5 أخطاء

1-  نسيان أبواب السيارات مفتوحة حتى لو كانت لفترة قصيرة.

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2 –  الاحتفاظ بالمفاتيح في مكان غير آمن، فيفضل إبقاء المفاتيح في أماكن بعيدة عن النوافذ في البيوت الأرضية.

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ونصحت الصواف باختيار مكان مخفي في حقيبتك لوضع المفتاح بداخله، لإبقائها في مأمن من أي شخص قد يحاول فتحها.

3-  وجود السيارة في أماكن مظلمة وخالية من كاميرات المراقبة، فالأفضل ترك السيارة في مكان يشهد حركة للمارة.

4 – ترك أشياء ثمينة داخل السيارات، خاصة الأغراض التي يسهل على اللص حملها والتحرك بها سريعًا كالهواتف الذكية أو الأجهزة الإلكترونية وغيرها.

5- خلو السيارة من أجهزة الإنذار يمكن اللصوص من السرقة دون عناء خاصة في وجود السيارة في مكان خال من الكاميرات.

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