5 أخطاء بديهية تعرض سيارتك للسرقة بمنتهى السهولة

أشارت الخبيرة في أنظمة الحماية هايدي الصواف إلى 5 أخطاء ساذجة وبديهية تجعل السيارة أكثر عرضة لعمليات السطو والسرقة، وفقًا لما كشفه تقرير بريطاني نقلته ديلي ميل، ومنها:

5 أخطاء

1- نسيان أبواب السيارات مفتوحة حتى لو كانت لفترة قصيرة.

2 – الاحتفاظ بالمفاتيح في مكان غير آمن، فيفضل إبقاء المفاتيح في أماكن بعيدة عن النوافذ في البيوت الأرضية.

ونصحت الصواف باختيار مكان مخفي في حقيبتك لوضع المفتاح بداخله، لإبقائها في مأمن من أي شخص قد يحاول فتحها.

3- وجود السيارة في أماكن مظلمة وخالية من كاميرات المراقبة، فالأفضل ترك السيارة في مكان يشهد حركة للمارة.

4 – ترك أشياء ثمينة داخل السيارات، خاصة الأغراض التي يسهل على اللص حملها والتحرك بها سريعًا كالهواتف الذكية أو الأجهزة الإلكترونية وغيرها.

5- خلو السيارة من أجهزة الإنذار يمكن اللصوص من السرقة دون عناء خاصة في وجود السيارة في مكان خال من الكاميرات.