5 أشياء يجب فحصها في سيارتك بشكل دوري

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يؤكد خبراء السيارات، أهمية الفحص الدوري للسيارة، للحفاظ عليها بحالة جيدة ولزيادة العمر الافتراضي الخاص بالمحرك، مع تجنب المشكلات المحتملة التي قد تؤدي إلى تعطل السيارة أثناء قيادتها.
ولا يعد الفحص الدوري السريع من الأمور الصعبة التي تطلب فني متخصص في صيانة السيارات ليقوم بها، حيث بإمكانك التأكد من سلامة سيارتك من خلال 5 خطوات بسيطة يمكنك القيام بها قبل التحرك بالسيارة.
يعد الزيت من العوامل الأساسية لسريان محرك السيارة بالطريقة الصحيحة بدون مشاكل، لذلك يجب أن تقوم بفحص الزيت بشكل دوري للتأكد من عدم نقصانه لتتجنب العديد من المشاكل الكبيرة.
تعتمد السيارة على بعض السوائل الأساسية مثل سائل التبريد والذي بإمكانك التأكد منه بسهولة بمجرد النظر على مؤشر علبة سائل التبريد داخل حجرة المحرك، وتأكد أيضاً من مستويات سائل غسل الزجاج الأمامي والخلفي والتي يمكنك أن تجدها أيضاً بجوار المحرك، وللتأكد من موقعها يمكنك التعرف على موقعها من كتيب السيارة.
يعد زيت المكابح من أهم عوامل الأمن والسلامة بالسيارة للحفاظ على نظام المكابح بدون مشاكل، لذلك تأكد أيضاً من مستويات زيت المكابح من عدم تناقصه.
يمكنك التأكد من سلامة بطارية السيارة بفحص مستويات ماء البطارية والتأكد من عدم تناقصه إذا ما كانت البطارية سائلة، وفي حالة البطارية الجافة بإمكانك التأكد من خلال مؤشر يظهر في أغلب البطاريات الحديثة والذي يشير إلى حالة البطارية العامة، ويكفي التأكد أيضاً من قدرتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها السيارة عند تشغيل السيارة صباحاً بدون تأخير في الدوارة.
يجب التأكد من سلامة إطارات السيارة بشكل دوري مع قياس ضغط الإطارات مرة كل أسبوعين على الأقل، مع فحص نقشة الإطارات للتأكد من سلامتها، لكي لا تتعرض لمخاطر انفجارها أو فقدان الهواء بداخلها أثناء القيادة.