5 أيام متبقية على انتهاء مهلة ترخيص الأسلحة

نبه الأمن العام مجددًا بقرب موعد انتهاء المبادرة بترخيص الأسلحـة والذخائر غير النظامية، دون مساءلة، إذ يتبقى على المهلة 5 أيام، قبل انتهائها يوم 6 مايو المقبل.

ودعا الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” المواطنين للمبادرة بالترخيص قبل انتهاء المهلة يوم 19 شوال 1444 هـ.

ترخيص الأسلحة

ويتم الترخيص بحجز موعد بواسطة منصة “أبشر” بأقرب إدارة أو شعبة أسلحـة بشُرَط ومحافظات المناطق، وإحضار جميع الاشتراطات الموضحة في “أبشر” لحمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية، ثم إحضار الأسلحة المراد ترخيصها دون الذخيرة.

وكان الأمن العام قد اشترط إحضار نسخة من موعد الترخيص في “أبشر”، مشتملة على موقع إدارة الأسلحة في المنطقة وتاريخ الموعد في حال الرغبة بنقل الأسلحة والذخائر من المحافظات والمراكز والهجر للترخيص.