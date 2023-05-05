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لتفادي مشاكل تلف وانفجار الإطار

5 إجراءات للحفاظ على إطارات سيارتك في الصيف

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٦ صباحاً
5 إجراءات للحفاظ على إطارات سيارتك في الصيف
المواطن - فريق التحرير

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تعد الإطارات من أكثر القطع بالسيارة المعرضة للضرر في فصل الصيف شديد الحرارة، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة العربية لذلك سوف نتطرق معاً إلى أهم النصائح للحفاظ على إطارات سيارتك في فصل الصيف.

أهم النصائح للحفاظ على إطارات السيارة في الصيف:

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– حافظ على ضغط الهواء بالإطارات

فحص الإطارات بشكل دوري تعد من أهم النصائح للحفاظ على حالة إطارات السيارة طوال العام، وخاصة في فصل الصيف حيث تبدأ الإطارات بالتأثر بسبب ضغط الهواء الزائد المتولد من حرارة الجو، وفي حالة نقص أو زيادة ضغط الإطارات سوف تبدأ بعض المشكلات بالظهور مثل انخفاض كفاءة الفرامل وثبات السيارة، وزيادة استهلاك الوقود، وزيادة خطر انفجار الإطار خاصة عند زيادة ضغط الهواء عن الحد الأقصى.

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– استبدل الإطارات المتهالكة

تعد الإطارات المتهالكة أكثر عرضة من الإطارات السليمة للانفجار بسبب درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف، وقد تؤثر الإطارات المتهالكة أيضاً على ثبات السيارة على الطرقات، ويمكنك التأكد من خلال النظر على نقشة الإطارات والتأكد من سلامتها وعدم وجود الكثير من الشقوق بها.

– التزم بحدود السرعة القصوى

كلما زادت سرعة السيارة كلما زاد معدل الاحتكاك وبالتالي ترتفع درجة حرارة الإطارات مما يزيد من احتمالية انفجارها خاصة عند تحميل السيارة بالحمولة القصوى المخصصة لها، وعدم التأكد من ضغط الإطارات، لذلك يجب التأكد من الالتزام بالحدود القصوى للسرعات على الطرقات للحفاظ على حياتك وحياة الآخرين من خطر الحوادث.

– لا تتجاوز الحمولة القصوى

عند زيادة الوزن بداخل السيارة يزداد الضغط على إطارات السيارة وفي الأجواء الحارة بفصل الصيف قد يؤدي هذا إلى انفجار الإطارات بشكل مفاجئ، بالإضافة إلى وضع ضغط زائد على محرك السيارة وناقل الحركة في الأجواء المرتفعة.

– تجنب ركن السيارة تحت الشمس

تؤثر الشمس على إطارات السيارة بشدة مما قد يتسبب في تشقق الإطارات وقلة مرونتها على الطرقات، مما يساهم في زيادة خطر الانفجار، لذلك تأكد من ركن السيارة في أماكن الظل، ليس فقط للحفاظ على الإطارات، بل للحفاظ على السيارة ككل.

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  • الراقي

    الحمدلله على كل حال

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