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أكدت أهمية الكشف الدوري عن التوصيلات

5 توصيات للحد من ارتفاع فواتير استهلاك المياه

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٧ مساءً
5 توصيات للحد من ارتفاع فواتير استهلاك المياه
المواطن - فريق التحرير

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وجهت شركة المياه الوطنية مجموعة من التوصيات لتفادي أي ارتفاعات مفاجئة في فواتير الاستهلاك، داعيةً إلى العمل على ترشيد الاستهلاك للحد من هذا الأمر.

ترشيد استهلاك المياه

وأوضحت الشركة، عبر حسابها في “تويتر”، أن ترشيد الاستهلاك للحد من زيادة الفواتير يمكن الوصول إليه من خلال تفعيل خدمة الحد الاستهلاكي، وكذلك استخدام أدوات الترشيد المتوفرة في الأسواق المحلية.

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الكشف الدوري عن التوصيلات

وأشارت المياه الوطنية، إلى أن التوصيات تتضمن الكشف بشكل دوري على التوصيلات الداخلية مع أهمية متابعة تطورات الاستهلاك بشكل دوري.

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