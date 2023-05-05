Icon

الملك سلمان يبعث رسالة خطية لرئيس القمر المتحدة Icon أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة على 9 مناطق Icon أسينسيو يُهدي الفوز لـ الريال ضد خيتافي Icon التعادل السلبي يحسم مباراة الوداد الرياضي ضد صن داونز Icon مدرب توتنهام السابق يقترب من تدريب تشيلسي Icon أمانة جدة تلغي عقد استثمار شاطئ أبحر بعد رصد مخالفات Icon موعد مباراة الاتفاق ضد الشباب Icon إضافة مسار حافلات الرياض في خرائط جوجل ماب Icon الاتحاد يواصل استعداده لمواجهة الهلال Icon عمر السومة يقلد البليهي بعد تتويج العربي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

5 طلاب بالشرقية يحصدون ميداليات أولمبياد البلقان للرياضيات

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٧ مساءً
5 طلاب بالشرقية يحصدون ميداليات أولمبياد البلقان للرياضيات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حصد خمسة طلاب بتعليم المنطقة الشرقية خمس ميداليات ضمن مشاركتهم في منافسات مسابقة أولمبياد البلقان للرياضيات لعام 2023م، وذلك باختطافهم ميدالية فضية، وأربع ميداليات برونزية والتي كشفت عنها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”.

إنجاز لطلاب المملكة

وقدم المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، هذا الإنجاز لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز واللذين لا يدخران جهداً في دعم تعليم المنطقة وتحفيز الطلاب والطالبات على التميز والتفوق.

قد يهمّك أيضاً
الهلال يقترب من حسم صفقة ميسي ويفاوض ثنائي برشلونة

الهلال يقترب من حسم صفقة ميسي ويفاوض ثنائي برشلونة

فيصل بن فرحان يبحث مع لافروف جهود حل الأزمة الأوكرانية الروسية

فيصل بن فرحان يبحث مع لافروف جهود حل الأزمة الأوكرانية الروسية

وقدم “العتيبي”، التهنئة لأبنائه الطلاب لقوة العزيمة والإصرار والإرادة التي قادتهم إلى هذا التميز ومن خلفهم أولياء أمورهم ومدارسهم ومعلميهم الذين كان لهم الدور الكبير في هذا التميز.

قد يهمّك أيضاً
29 وظيفة شاغرة لدى نوماك في 3 مدن

29 وظيفة شاغرة لدى نوماك في 3 مدن

مشجعان لـ الهلال والوحدة يضربان أروع الأمثلة لدعم فرقهما

مشجعان لـ الهلال والوحدة يضربان أروع الأمثلة لدعم فرقهما

مسارات تدريبية وإثرائية

وأكد أن تعليم المنطقة عمل على تقديم خارطة واسعة من المسارات التدريبية والإثرائية لأبنائه الطلاب للرفع من مستواهم العلمي وذلك ترجمة لتوجيهات الوزارة، والتي تسعى جهدها لبناء جيل متميز ينافس عالميًا ويسهم في تحقيق تطلعات وطنه في ظل الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

وأشاد مدير التعليم، بالجهود المتميزة التي تبذلها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) والتي تقود أبنائنا دائماً لقصب السبق ورفع علم المملكة عالياً بين صفوف الدول المتقدمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محاولات شريرة لتدمير شبابنا ومقدراتنا لدوافع يعرفها الجميع
السعودية اليوم

محاولات شريرة لتدمير شبابنا ومقدراتنا لدوافع يعرفها...

السعودية اليوم
اعتقال 170 مغربيًّا بعد أيام من وفاة مشجعة في أعمال شغب
العالم

اعتقال 170 مغربيًّا بعد أيام من وفاة...

العالم
بايدن يعلن ترشحه رسميًا لانتخابات 2024
تقارير

بايدن يعلن ترشحه رسميًا لانتخابات 2024

تقارير
لقطات من الأجواء لأمطار وشلالات تنومة
السعودية اليوم

لقطات من الأجواء لأمطار وشلالات تنومة

السعودية اليوم
صورة حديثة للأمير خالد الفيصل مع أبنائه بندر وسلطان وسعود
أخبار رئيسية

صورة حديثة للأمير خالد الفيصل مع أبنائه...

أخبار رئيسية
أول سيلفي لـ رابح صقر مع جمهوره على سناب شات
مشاهير

أول سيلفي لـ رابح صقر مع جمهوره...

مشاهير
3 ثغرات خطيرة في راوتر الإنترنت
تكنولوجيا

3 ثغرات خطيرة في راوتر الإنترنت

تكنولوجيا
مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 39 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 39...

السعودية اليوم