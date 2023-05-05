5 طلاب بالشرقية يحصدون ميداليات أولمبياد البلقان للرياضيات

حصد خمسة طلاب بتعليم المنطقة الشرقية خمس ميداليات ضمن مشاركتهم في منافسات مسابقة أولمبياد البلقان للرياضيات لعام 2023م، وذلك باختطافهم ميدالية فضية، وأربع ميداليات برونزية والتي كشفت عنها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”.

إنجاز لطلاب المملكة

وقدم المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، هذا الإنجاز لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز واللذين لا يدخران جهداً في دعم تعليم المنطقة وتحفيز الطلاب والطالبات على التميز والتفوق.

وقدم “العتيبي”، التهنئة لأبنائه الطلاب لقوة العزيمة والإصرار والإرادة التي قادتهم إلى هذا التميز ومن خلفهم أولياء أمورهم ومدارسهم ومعلميهم الذين كان لهم الدور الكبير في هذا التميز.

مسارات تدريبية وإثرائية

وأكد أن تعليم المنطقة عمل على تقديم خارطة واسعة من المسارات التدريبية والإثرائية لأبنائه الطلاب للرفع من مستواهم العلمي وذلك ترجمة لتوجيهات الوزارة، والتي تسعى جهدها لبناء جيل متميز ينافس عالميًا ويسهم في تحقيق تطلعات وطنه في ظل الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

وأشاد مدير التعليم، بالجهود المتميزة التي تبذلها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) والتي تقود أبنائنا دائماً لقصب السبق ورفع علم المملكة عالياً بين صفوف الدول المتقدمة.