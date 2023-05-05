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ضبط مواطن لترويجه مواد مخدرة عبر مواقع التواصل

5 مخالفين في قبضة الأمن لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٢ مساءً
5 مخالفين في قبضة الأمن لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 5 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط (9) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (3) مقيمين من الجنسيات البنجلاديشية والبكستانية واليمنية ومواطنان، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

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الحث على الإبلاغ

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

ضبط مواطن بالقصيم

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم، لترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مواد مخدرة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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