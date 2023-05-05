5 نصائح للتخلص من الكرش أثناء النوم

بعد انتهاء موسم الأعياد، يسعى الجميع للحصول على قوام رشيق وجسم صحي بعد تراكم الدهون في منطقة البطن (الكرش) نتيجة لتناول الكثير من الأطعمة.

ووفقًا لموقع إيت ذيس نوت ذات” Eat This Not That، المعني بشؤون الصحة، يمكن رفع معدل حرق الدهون بالجسم أثناء النوم عن طريق عدة نصائح، مما يساعد في إنقاص الوزن والوصول للجسم المثالي.

نصائح لحرق الدهون أثناء النوم

1- الصيام المتقطع

الانقطاع عن الطعام والشراب لساعات طويلة يحفز الجسم على حرق الدهون المخزنة به للحصول على الطاقة، كما يساعد على تنظيم هرمونات الجسم المسؤولة عن عملية الأيض، مثل الإنسولين وهرمون النمو.

2- النوم في غرفة باردة

عند النوم في غرفة باردة، تقوم الدهون البنية بالجسم بحرق المزيد من السعرات الحرارية، بهدف توليد الحرارة اللازمة للتدفئة، مما يساعد على فقدان الوزن.

3- رفع الأثقال

تساهم تمارين رفع الأثقال في بناء وتقوية العضلات، وكذلك تساعد على رفع معدل حرق الدهون بالجسم خلال ساعات الراحة.

4- الاستحمام بالماء البارد

الاستحمام بالماء البارد من الطرق السهلة والفعّالة لفقدان الوزن، لأن برودة المياه تحفز الدهون البنية على ضبط درجة حرارة الجسم، عن طريق حرق الكثير من السعرات الحرارية، بحسب الدراسات.

5- تجنب الأطعمة قبل النوم

يجب تناول وجبة العشاء قبل الاستلقاء على السرير بمدة تتراوح ما بين ساعتين إلى 3 ساعات لتساعد الجسم على هضم الطعام بشكل أكثر كفاءة، وتمنع تخزين السعرات الحرارية الزائدة على شكل دهون.