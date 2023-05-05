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5 نصائح للحفاظ على إطارات سيارتك في الصيف

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٢ مساءً
5 نصائح للحفاظ على إطارات سيارتك في الصيف
المواطن - فريق التحرير

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يؤكد خبراء السيارات أن الأجواء الحارة تؤثر بشدة على إطارات سيارتك، بل والسيارة عموماً، خاصة في فصل الصيف بالمنطقة العربية حيث نشهد درجات حرارة مرتفعة للغاية.

وتعد الإطارات أحد أهم أجزاء السيارة، والتي توفر تماسكاً جيداً بين السيارة والأرض مع سلاسة القيادة على الطرقات المختلفة، وإذا لم تقم بوظيفتها المحددة على أكمل وجه فقد تتحول إلى مصدر خطر كبير على ركاب السيارة.

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الحفاظ على إطارات السيارة بالصيف

1- حافظ على ضغط الهواء بالإطارات

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فحص الإطارات بشكل دوري يعد من أهم النصائح للحفاظ على حالة إطارات السيارة طوال العام، وخاصة في فصل الصيف حيث تبدأ الإطارات بالتأثر بسبب ضغط الهواء الزائد المتولد من حرارة الجو، وفي حالة نقص أو زيادة ضغط الإطارات سوف تبدأ بعض المشكلات بالظهور مثل انخفاض كفاءة الفرامل وثبات السيارة، وزيادة استهلاك الوقود، وزيادة خطر انفجار الإطار خاصة عند زيادة ضغط الهواء عن الحد الأقصى.

2- استبدل الإطارات المتهالكة
تعد الإطارات المتهالكة أكثر عرضة من الإطارات السليمة للانفجار بسبب درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف، وقد تؤثر الإطارات المتهالكة أيضاً على ثبات السيارة على الطرقات، ويمكنك التأكد من خلال النظر على نقشة الإطارات والتأكد من سلامتها وعدم وجود الكثير من الشقوق بها.

3- التزم بحدود السرعة القصوى للطرقات

كلما زادت سرعة السيارة كلما زاد معدل الاحتكاك وبالتالي ترتفع درجة حرارة الإطارات مما يزيد من احتمالية انفجارها خاصة عند تحميل السيارة بالحمولة القصوى المخصصة لها، وعدم التأكد من ضغط الإطارات، لذلك يجب التأكد من الالتزام بالحدود القصوى للسرعات على الطرقات للحفاظ على حياتك وحياة الآخرين من خطر الحوادث.

4- لا تتجاوز الحمولة القصوى للسيارة
عند زيادة الوزن بداخل السيارة يزداد الضغط على إطارات السيارة وفي الأجواء الحارة بفصل الصيف قد يؤدي هذا إلى انفجار الإطارات بشكل مفاجئ، بالإضافة إلى وضع ضغط زائد على محرك السيارة وناقل الحركة في الأجواء المرتفعة.

5- تجنب ركن السيارة تحت أشعة الشمس

تؤثر الشمس على إطارات السيارة بشدة مما قد يتسبب في تشقق الإطارات وقلة مرونتها على الطرقات، مما يساهم في زيادة خطر الانفجار، لذلك تأكد من ركن السيارة في أماكن الظل، ليس فقط للحفاظ على الإطارات، بل للحفاظ على السيارة ككل.

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