50 هزة ارتدادية تضرب اليابان بعد زلزال أمس

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عرضت قناة العربية مقطع فيديو يرصد هزات ارتدادية تضرب اليابان، بعد يوم من زلزال بلغت قوته 6,5 درجات.
وضربت هزات ارتدادية اليابان، بعد يوم من وقوع زلزال قوي أسفر عن مقتل شخص على الأقل، فيما يواصل المسؤولون السبت تقييم الأضرار الناجمة عنه بعد تدمير عدد من المباني.
ووفق وكالة الأرصاد اليابانية، ضرب الجمعة زلزال وسط منطقة إيشيكاوا بلغت قوته 6,5 درجات على عُمق 12 كيلومترًا.
ووقعت أكثر من 50 هزة ارتدادية صباح السبت، وفق وكالة الأرصاد اليابانية التي حذّرت من أن هطول أمطار غزيرة قد يؤدي إلى حدوث انزلاقات أرضية في المنطقة، وفقا ليورونيوز عربي.
وقالت وكالة إدارة الكوارث اليابانية السبت إن هناك 29 مصابا على الأقل٫ فيما قال مسؤول من سوزو، أكثر المدن تضررا في مقاطعة إيشيكاوا، لوكالة فرانس برس “يتفقد موظّفونا الأضرار الناجمة عن الزلزال”.
وأضاف أنه تم إنقاذ شخصين محاصرين داخل مبنيين مدمرين فيما نقل حوالي 50 شخصاً إلى مراكز إجلاء أقيمت في مدارس ومبنى البلدية.
وأظهرت مشاهد تلفزيونية متجر بقالة مليئاً بمنتجات سقطت من على الرفوف.
وشوهد بعض السكان وهم يزيلون الأنقاض تحت المطر بعدما دمرت منازلهم الخشبية جزئياً.