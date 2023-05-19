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مصحوبًا برياح عاتية سرعتها 209 كم/ الساعة

54 قتيلًا وتدمير 185 ألف مبنى بميانمار جراء الإعصار

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٧ صباحاً
54 قتيلًا وتدمير 185 ألف مبنى بميانمار جراء الإعصار
المواطن - فريق التحرير

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كشفت قناة إم آر تي في، الحكومية، عن مصرع ما لا يقل عن 54 شخصًا، وتدمير ما يزيد على 185 ألف مبنى في ميانمار جراء الإعصار موكا القوي الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي.

صعوبات الاتصال

وبحسب وسائل الإعلام، تجعل صعوبات الاتصال في المناطق المتضررة، حيث كانت البنية التحتية سيئة بالفعل، وكذلك الرقابة الصارمة من جانب الحكومة العسكرية على المعلومات، الحجم الفعلي للخسائر والدمار غير واضح.

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وضرب الإعصار موكا خليج البنغال يوم الأحد مصحوبًا برياح عاتية وأمطار على بعض مناطق بنجلاديش المجاورة ومنطقة واسعة من ولاية راخين بغرب ميانمار.

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ووصل إلى اليابسة بالقرب من بلدة سيتوي في راخين مع رياح وصلت سرعتها إلى 209 كيلومترات في الساعة قبل أن يضعف إلى منخفض استوائي بحلول منتصف نهار الاثنين حيث تحرك إلى الداخل.

وفي السياق، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: إن دمارًا واسع النطاق للمنازل والبنية التحتية شوهد في جميع أنحاء ولاية راخين.

وأضاف أن الاحتياجات العاجلة تشمل المأوى والمياه النظيفة والمساعدات الغذائية وخدمات الرعاية الصحية.

مخاوف متزايدة

وهناك مخاوف متزايدة في المناطق التي غمرتها الفيضانات بشأن انتشار الأمراض المنقولة بالمياه وكذلك الألغام الأرضية” المنتشرة بسبب الصراع الأهلي المستمر في ميانمار منذ عقود.

وتابع: كان تأثير الإعصار محسوسًا أيضًا بشكل كبير في شمال غرب البلاد، حيث عصفت الرياح بمنازل أو جرفتها المياه. الرياح والأمطار القوية أضرت أيضًا بمخيمات النازحين في ولاية كاشين.

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