Icon

فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره البريطاني جهود حل الأزمة السودانية Icon السعودية ترخص لأول منطقة اقتصادية خاصة باستثمارات الحوسبة السحابية Icon الموارد البشرية توفر أكثر من 35 وظيفة عن بُعد Icon وظائف بـ شركة مصفاة أرامكو موبيل “سامرف” Icon الإطاحة بمواطن لترويجه 49 ألف قرص من مادة الإمفيتامين Icon ضبط 3 إثيوبيين وإحباط تهريب 350 كيلو قات في جازان Icon أمطار غزيرة وتساقط كثيف للبرد جنوب القنفذة Icon لقطات لهطول أمطار غزيرة على الليث Icon القبض على 5 مقيمين لترويجهم الشبو بجدة والشرقية Icon تحديد سعر الطرح العام الأولي لسهم جمجوم فارما بـ 60 ريالاً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بهدف إظهار مهاراتهن في استخدام البرامج الرقمية

54 قطعة فنية لطالبات جامعة نورة بمعرض نسج

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٦ مساءً
54 قطعة فنية لطالبات جامعة نورة بمعرض نسج
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اختتمت كلية التصاميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، معرض “نسج 2 Digital Textile Printing”، لقسم تصميم الأزياء والنسيج، والذي يهدف إلى عرض مشاريع طالبات القسم في طباعة المنسوجات الرقمية، واستخدام برامج التصميم الرقمي؛ لتصميم النسيج ومشاركة الجمهور في بصمتهنَّ الفنية، في مقر الكلية.

54 قطعة فنية

وسلِّط المعرض الضوء على أعمال الطالبات للفصل الدراسي الثالث من العام الجامعي 1444هــ، في مقرر “تصميم النسيج” التابع لقسم تصميم الأزياء والنسيج، من خلال عرض 54 قطعة فنية لطباعة المنسوجات الرقمية تتنوع موضوعاتها، وذلك بهدف إظهار المهارات في استخدام البرامج الرقمية، وإتاحة الفرصة لعرض وتسويق مشاريعهنَّ وإيصالها إلى المستثمرين.

قد يهمّك أيضاً
عبدالرزاق حمدالله والمحمدي يُزينان قائمة المغرب

عبدالرزاق حمدالله والمحمدي يُزينان قائمة المغرب

لقطات لاندلاع حريق في مبنى وزارة الدفاع الروسية

لقطات لاندلاع حريق في مبنى وزارة الدفاع الروسية

ويأتي المعرض ضمن دور كلية التصاميم والفنون في تحقيق أهداف الجامعة لخطتها الاستراتيجية المتمثلة في إعداد كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني، من خلال تأهيل ودعم الطالبات ليكنّ قادرات على خدمة الوطن، والمساهمة بفاعلية في الحراك التنموي.

قد يهمّك أيضاً
برشلونة يودع جوردي ألبا بعد 11 موسمًا

برشلونة يودع جوردي ألبا بعد 11 موسمًا

باعشن للاعبي الاتحاد: ألعبوا للمجد

باعشن للاعبي الاتحاد: ألعبوا للمجد

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة