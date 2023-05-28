54 قطعة فنية لطالبات جامعة نورة بمعرض نسج

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اختتمت كلية التصاميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، معرض “نسج 2 Digital Textile Printing”، لقسم تصميم الأزياء والنسيج، والذي يهدف إلى عرض مشاريع طالبات القسم في طباعة المنسوجات الرقمية، واستخدام برامج التصميم الرقمي؛ لتصميم النسيج ومشاركة الجمهور في بصمتهنَّ الفنية، في مقر الكلية.
وسلِّط المعرض الضوء على أعمال الطالبات للفصل الدراسي الثالث من العام الجامعي 1444هــ، في مقرر “تصميم النسيج” التابع لقسم تصميم الأزياء والنسيج، من خلال عرض 54 قطعة فنية لطباعة المنسوجات الرقمية تتنوع موضوعاتها، وذلك بهدف إظهار المهارات في استخدام البرامج الرقمية، وإتاحة الفرصة لعرض وتسويق مشاريعهنَّ وإيصالها إلى المستثمرين.
ويأتي المعرض ضمن دور كلية التصاميم والفنون في تحقيق أهداف الجامعة لخطتها الاستراتيجية المتمثلة في إعداد كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني، من خلال تأهيل ودعم الطالبات ليكنّ قادرات على خدمة الوطن، والمساهمة بفاعلية في الحراك التنموي.