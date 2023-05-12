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54 قناة تنقل نهائي كأس الملك

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٠ مساءً
54 قناة تنقل نهائي كأس الملك
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية عن أن نهائي كأس الملك بين الهلال والوحدة سوف يُنقل على 54 قناة ومنصة عالمية في 168 دولة حول العالم.

توقيت نهائي كأس الملك 

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت المملكة، حيث تُقام المباراة على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.

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وسيعلق على المباراة المعلق الإماراتي فارس عوض والمعلق السعودي سمير المعيرفي.

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الهلال والوحدة - نهائي كأس الملك

وكان الهلال تأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتحاد بهدف دون رد يوم 23 إبريل الماضي، بينما تأهل الوحدة بعد الفوز على النصر أيضًا بهدف دون رد في نصف النهائي يوم 24 إبريل الماضي.

ويسعى الفريق الكروي الأول بـ الهلال للفوز على الوحدة وحصد لقب كأس الملك، حتى يتجنب أزرق الرياض الخروج بموسم صفري بعدما خسر السوبر السعودي وخسر لقب دوري أبطال آسيا بالإضافة إلى فقدانه الفرصة في المنافسة على لقب دوري روشن للموسم الحالي.

وكانت مباراة الهلال والوحدة في الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن، قد شهدت التعادل بنتيجة 3/ 3 بين الفريقين حيث أُقيمت المباراة يوم 2 مارس الماضي، وسجل لـ الهلال كل من ميشايل ديلجادو وأوديون إيجالو وسعود عبدالحميد، بينما سجل لـ الوحدة كل من أوسكار دوارتي وأنسيلمو دي مورايس وسلطان السوادي.

 

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