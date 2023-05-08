55 وظيفة شاغرة لدى شركة NOMAC

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أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في محافظة أملج.
وأبرزت شركة نوماك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشغل التشغيل والصيانة/ مشروع البحر الأحمر (عدد 20 وظيفة).
– مشغل أول الإنتاج/ مشروع البحر الأحمر (عدد 30 وظيفة).
– مسؤول الاعتماد الرقمي والدعم.
– فني أجهزة وتحكم (عدد 4 وظائف).
وأوضحت شركة نوماك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)