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563 مليون ريال أرباح زين السعودية بنهاية الربع الأول

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
563 مليون ريال أرباح زين السعودية بنهاية الربع الأول
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة “زين”، اليوم الثلاثاء، أنها حققت أرباحاً قدرها 563 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2023، مقارنة بأرباح قدرها 80.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

أرباح زين السعودية

وأوضحت زين، في بيان على “تداول”، أن تحقيق هذه الأرباح بالربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من 2022، يعود لعدة أسباب بينها زيادة صافي الإيرادات بمبلغ 244 مليون ريال سعودي بنسبة قدرها 11٪، جراء النمو في إيرادات قطاع الأعمال، وخدمات الجيل الخامس، والنمو في إيرادات شركة “تمام للتمويل”.

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سبب زيادة الأرباح

وأضافت أن الزيادة في الأرباح ترجع أيضا إلى أن صافي مكاسب بيع وإعادة تأجير 3600 برج إلى شركة لتيس الذهبية في الربع الأول من عام 2023 بلغ 532 مليون ريال، علاوة على ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 179 مليون ريال وبنسبة بلغت 14.5%، على الرغم من ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 6.9٪.

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وأوضحت الشركة أن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الربع الأول من العام الحالي قد بلغت نحو 10.3 مليار ريال، مقابل نحو 9.2 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

 

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