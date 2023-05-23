57 مليون ريال أرباح “سيرا” خلال الربع الأول

أعلنت مجموعة سيرا القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2023 (ثلاثة أشهر).

أرباح شركة سيرا

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم تسجيل 57 مليون ريال أرباح خلال الربع الأول من العام الجاري 2023م.

وجاءت النتائج المالية للشركة بالتفصيل كالتالي: