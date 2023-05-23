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57 مليون ريال أرباح “سيرا” خلال الربع الأول

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٧ صباحاً
57 مليون ريال أرباح “سيرا” خلال الربع الأول
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مجموعة سيرا القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2023 (ثلاثة أشهر).

أرباح شركة سيرا

وأوضحت الشركة، في بيان لها  على “تداول”، أنه تم تسجيل 57 مليون ريال أرباح خلال الربع الأول من العام الجاري 2023م.

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وجاءت النتائج المالية للشركة بالتفصيل كالتالي:

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بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
المبيعات/الإيرادات 794 493 61.05 644 23.29
إجمالي الربح (الخسارة) 312 162 92.59 278 12.23
الربح (الخسارة) التشغيلي 78 -55 29 168.97
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 57 -63 31 83.87
إجمالي الدخل الشامل 68 -103 73 -6.85

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