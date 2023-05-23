57 مليون ريال أرباح “سيرا” خلال الربع الأول توضيح من مساند بشأن ضوابط استقدام العمالة وظائف بـ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي السعودي الفرنسي يبدأ طرح صكوك مقومة بالدولار تدشين التجربة الثانية لفرضية الحج بمشاركة 10 آلاف شخص السعودية تلهم الأجيال القادمة بتقنيات الفضاء السعودية تحرث الأرض من أجل النماء وتسابق المستقبل بالانطلاق للفضاء إجراءات وتوجيهات في المسجد النبوي استعدادًا لموسم الحج انخفاض ملحوظ بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
أعلنت مجموعة سيرا القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2023 (ثلاثة أشهر).
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم تسجيل 57 مليون ريال أرباح خلال الربع الأول من العام الجاري 2023م.
وجاءت النتائج المالية للشركة بالتفصيل كالتالي:
|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|المبيعات/الإيرادات
|794
|493
|61.05
|644
|23.29
|إجمالي الربح (الخسارة)
|312
|162
|92.59
|278
|12.23
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|78
|-55
|–
|29
|168.97
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|57
|-63
|–
|31
|83.87
|إجمالي الدخل الشامل
|68
|-103
|–
|73
|-6.85