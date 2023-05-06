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6 أسباب لارتفاع درجة حرارة محرك السيارة

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤١ صباحاً
6 أسباب لارتفاع درجة حرارة محرك السيارة
المواطن - فريق التحرير

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يحذر خبراء السيارات من مشاكل ارتفاع درجة حرارة المحرك، والتي تعد من المشكلات الشائعة التي تواجهه الكثير من سائقي السيارات حول العالم خاصة في الصيف.

وتمثل مشكلة ارتفاع درجة الحرارة خطراً كبيراً على محرك السيارة في حال إهمال علاجها بشكل سريع، ولذلك سوف نستعرض لكم اليوم أبرز الأسباب التي تؤدي إلى زيادة درجة حرارة محرك السيارة.

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ومن أسباب ارتفاع حرارة المحرك ما يلي

1- مشاكل ثرموستات مروحة التبريد

تعمل الثرموستات على تحديد درجة حرارة المياه داخل منظومة التبريد وتشغيل مروحة التبريد في الوقت المناسب قبل أن يتعرض المحرك لمشكلة بسبب ارتفاع درجة الحرارة، ومع وجود مشكلة بها لن تؤدي الثرموستات عملها بالطريقة الصحيحة.

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2- عطل في مروحة التبريد

عند وجود عطل في توصيلات مروحة التبريد أو انتهاء العمر الافتراضي للمروحة سوف تبدأ بملاحظة مشكلة في تبريد محرك السيارة، بسبب عدم قدرة المراوح على دفع كمية الهواء اللازمة لعملية التبريد.

3- نقص سائل التبريد

يعد سائل التبريد من العوامل الأساسية لزيادة درجة حرارة المحرك، حيث يعمل على تبريد المحرك من الداخل بطريقة مباشرة، وبسبب نقص سائل التبريد تنخفض القدرة على تبريد المحرك، وقد يكون السبب في انخفاض سائل التبريد بمعدل زائد عن الطبيعي وجود تسريب في منظومة التبريد.

4- تراكم الشوائب وانسداد الردياتير

قد يتعرض الردياتير إلى الانسداد بسبب تراكم الأوساخ في مياه التبريد، ويعد استخدام مياه عادية بدلاً من المخصصة للتبريد أحد الأسباب الرئيسية في وجود الشوائب داخل منظومة التبريد و الردياتير.

5- انخفاض مستوى الزيت في المحرك

يؤثر انخفاض الزيت داخل المحرك مباشرة على زيادة درجة حرارة المحرك، حيث يعمل الزيت أيضاً على تبريد المحرك أثناء عملية الدوران داخل المحرك، ومع نقص الزيت تبدأ القطع الميكانيكية بداخل المحرك بالاحتكاك وتوليد الطاقة الحرارية والتي تتسبب في النهاية برفع درجة حرارة المحرك عن المستويات الطبيعية.

6- تعطل مضخة مياه التبريد

تعمل مضخة المياه على إتمام دورة مياه التبريد من الردياتير إلى داخل المحرك، وبتعطلها أو وجود تسريب بها قد لا تعمل بالطريقة المناسبة مما يتسبب في توقف سريان المياه بداخل المنظومة بالطريقة الصحيحة مما يتسبب في رفع درجة حرارة المحرك.

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