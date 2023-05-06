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تجب متابعة زيت المحرك قبل وبعد الرحلات الطويلة

6 أسباب لتناقص زيت المحرك في السيارة

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٦ مساءً
6 أسباب لتناقص زيت المحرك في السيارة
المواطن - فريق التحرير

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يؤكد خبراء السيارات، أهمية الحفاظ على متابعة زيت المحرك بشكل دوري خاصة قبل وبعد الرحلات الطويلة بالسيارة للتأكد من عدم تناقص الزيت.

ومن أهم العلامات التي تدل على تناقص زيت المحرك ما يلي:

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علامات نقصان زيت المحرك

1- إضاءة لمبة الزيت

في حال وجود مشكلة في زيت المحرك سوف تشاهد إضاءة لمبة تحذير الزيت في لوحة القيادة، وذلك لتنبيه السائق أن مستوى الزيت منخفض وأقل من المعتاد، ولكن قد لا تظهر هذه اللمبة في العديد من السيارات غير بعد انتهاء الزيت والوصول إلى مرحلة الخطر لذلك يجب متابعة الزيت قبل ظهورها، وفي حال إضاءة هذه اللمبة يجب التوقف على جانب الطريق وعدم استخدام المحرك للحفاظ على المحرك وعدم الوصول إلى تلف كلي.

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2- ارتفاع درجة حرارة المحرك

مع تناقص زيت المحرك تبدأ القطع الميكانيكية داخل المحرك بالاحتكاك الزائد بدون التبريد المناسب، حيث يعمل الزيت على تيسير حركة القطع الميكانيكية بالإضافة إلى تبريد المحرك، وفي هذه الحالة قد يتطور الأمر إلى توقف المكابس عن الحركة تماماً بسبب نقص الزيت وخسارة محرك السيارة.

3- رائحة الزيت المحترق

عند وجود خلل داخل المحرك يتسبب في حرق الزيت سوف تبدأ بملاحظة رائحة سميكة ومريرة تصدر من محرك سيارتك، وتصدر هذه الرائحة بسبب وجود تسريب على الأجزاء المعدنية الساخنة للمحرك، وإذا كان السبب من تسريب إحدى القطع بداخل المحرك سوف تبدأ بمشاهدة دخان من غرفة المحرك أو من عادم السيارة، ويتميز هذا الدخان باللون المائل للأزرق.

4- استخدام زيت غير مناسب

عند استخدام زيت بلزوجة مختلفة عن الموصي بها من قبل الشركة المصنعة قد يبدأ الزيت في التبخر بداخل المحرك مما يتسبب في تناقص مستويات الزيت بوضوح، حيث تختلف الزيوت من حيث اللزوجة ومدى تحمل درجات الحرارة.

5- عدم إحكام غطاء الزيت

قد يتسبب غطاء زيت المحرك في تبخير زيت المحرك، مع تسرب الزيت في دائرة الغطاء، لذلك يجب التأكد من إحكام إغلاق غطاء زيت المحرك، والتأكد أيضاً من “طبة” الزيت والتي تعد المسؤولة عن تصريف الزيت القديم من محرك السيارة والتي تتواجد أسفل المحرك مباشرة.

6- بقع زيت أسفل السيارة

في حال تسرب زيت المحرك وتناقصه سوف تشاهد العديد من البقع الداكنة مكان ركن السيارة خاصة بعد قيادتها لمسافة طويلة بالأجواء الحارة.

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