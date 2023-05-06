6 أضرار لتعاطي الإمفيتامين منها السكتة القلبية

6حذر الأمن العام المواطنين والمقيمين من تعاطي مادة الإمفيتامين المخدر، موضحًا آثاره وأضراره السلبية على الصحة العامة.

وقال الأمن العام في تغريدة بموقع تويتر، يؤدي تعاطي مادة الإمفيتامين المخدر إلى العزلة والشك والعصبية والعنف.

تأثيره وأضراره

واستعرض الأمن العام، أضرار تعاطي مادة الإمفيتامين المخدر، حيث جاءت على النحو التالي:

السكتة القلبية، والجلطة الدماغية، والفشل الكلوي، ومن ثم الموت.

شحوب الوجه، والشفتين، وتشنجات لا إرادية في الوجه.

زيادة ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة التعرق.

الأوهام، والهلوسة البصرية والسمعية.

العزلة، والشك، والعصبية، والعنف.

ضعف الشهية.

الإبلاغ واجب وطني

من جانب آخر، حث الأمن العام على أهمية الإبلاغ عن مروجي ومهربي المخدرات من خلال الاتصال بأحد الأرقام التالية: 911 في مناطق مكة المكرمة، والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة، أو بقسم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات على رقم 995، او عبر البريد الإلكتروني (اضغط هنا).