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العزلة والعنف والعصبية ضمنها

6 أضرار لتعاطي الإمفيتامين منها السكتة القلبية

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٦ مساءً
6 أضرار لتعاطي الإمفيتامين منها السكتة القلبية
المواطن - فريق التحرير

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6حذر الأمن العام المواطنين والمقيمين من تعاطي مادة الإمفيتامين المخدر، موضحًا آثاره وأضراره السلبية على الصحة العامة.

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وقال الأمن العام في تغريدة بموقع تويتر، يؤدي تعاطي مادة الإمفيتامين المخدر إلى العزلة والشك والعصبية والعنف.

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تأثيره وأضراره

واستعرض الأمن العام، أضرار تعاطي مادة الإمفيتامين المخدر، حيث جاءت على النحو التالي:

  • السكتة القلبية، والجلطة الدماغية، والفشل الكلوي، ومن ثم الموت.
  • شحوب الوجه، والشفتين، وتشنجات لا إرادية في الوجه.
  • زيادة ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة التعرق.
  • الأوهام، والهلوسة البصرية والسمعية.
  • العزلة، والشك، والعصبية، والعنف.
  • ضعف الشهية.

الإبلاغ واجب وطني

من جانب آخر، حث الأمن العام على أهمية الإبلاغ عن مروجي ومهربي المخدرات من خلال الاتصال بأحد الأرقام التالية: 911 في مناطق مكة المكرمة، والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة، أو بقسم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات على رقم 995، او عبر البريد الإلكتروني (اضغط هنا).

 

 

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