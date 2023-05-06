وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة علم 6 أضرار لتعاطي الإمفيتامين منها السكتة القلبية لحظة اقتحام ثور هائج لمباراة بدوري الركبي الفرنسي الطائرة الإغاثية الثانية ضمن الجسر الجوي السعودي تصل السودان مروجو المخدرات في السعودية بقبضة الأمن ترتيب دوري روشن بعد فوز التعاون والفيحاء حساب المواطن: صرف المبلغ المرتجع مع مبلغ الدعم الشهري وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال حقيقة حدوث تلوث إشعاعي بمطار بغداد الدولي الزمالك يتأهل لثمن نهائي كأس مصر بشق الأنفس
6حذر الأمن العام المواطنين والمقيمين من تعاطي مادة الإمفيتامين المخدر، موضحًا آثاره وأضراره السلبية على الصحة العامة.
وقال الأمن العام في تغريدة بموقع تويتر، يؤدي تعاطي مادة الإمفيتامين المخدر إلى العزلة والشك والعصبية والعنف.
واستعرض الأمن العام، أضرار تعاطي مادة الإمفيتامين المخدر، حيث جاءت على النحو التالي:
من جانب آخر، حث الأمن العام على أهمية الإبلاغ عن مروجي ومهربي المخدرات من خلال الاتصال بأحد الأرقام التالية: 911 في مناطق مكة المكرمة، والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة، أو بقسم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات على رقم 995، او عبر البريد الإلكتروني (اضغط هنا).