6 تواريخ هامة لطالبي حركة النقل الداخلي

أعادت تهاني التميمي، المهتمة بأخبار التعليم، نشر عدد من التواريخ الهامة لطالبي حركة النقل الداخلي.

تواريخ هامة

وبحسب ما ذكرت التميمي في تغريدة بموقع تويتر، يبدأ التقديم اليوم الأربعاء وينتهي الاثنين 16/ 11/ 1444هـ، بينما تسجيل رغبات النقل الداخليين سيكون خلال الفترة من 11/ 11 إلى 16/ 11، مشيرة إلى أن التسجيل والتعديل والحذف والانسحاب من الحركة متاح.

ونوهت التميمي إلى أنه لا يوجد تعديلات بعد تاريخ 16/ 11، أما إعلان نتيجة النقل الداخلي سيكون من 29/ 11 إلى 4/ 12/ 1444هـ، والاعتراض لمدة 3 أيام بعد إعلان النتيجة المباشرة مع عودة المعلمين والمعلمات العام الدراسي القادم.

في السياق ذاته، كشف المختص التربوي عماد الشريف، أن وزارة التعليم أعلنت مواعيد إجراءات حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات.

ونشر الشريف على حسابه بموقع “تويتر”، الجدول الزمني لمتابعة المتبقي من أعمال النقل، حيث يتم فتح النظام لإدخال الرغبات للنقل الداخلي من اليوم الأربعاء الموافق 11/ 11/ 1444 حتى 16/ 11/ 1444.

إعلان النتيجة

وبشأن إعلان نتيجة النقل الداخلي، فتتم في الفترة من 29/ 11 حتى 4/ 12/ 1444، وستكون فترة الاعتراض إلكترونيًّا على نتيجة النقل الداخلي لمدة 3 أيام من إعلان النتيجة.

وسيتم اعتماد نتيجة النقل الداخلي بعد انتهاء فترة الاعتراض، وستكون المباشرة للمنقولين خارجيًّا وداخليًّا اعتبارًا من عودة المعلمين والمعلمات.