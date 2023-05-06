6 مروجين للإمفيتامين والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 6 مواطنين بالمنطقة الشرقية، لترويجهم 125,744 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر و280 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.
🎥 #مكافحة_المخدرات تقبض على (6) أشخاص بالمنطقة الشرقية، لترويجهم (125,744) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر و(280) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي. #الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/JpJjXUli9Aقد يهمّك أيضاً
— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) May 4, 2023
وحسب ما ذكره مقطع فيديو نشرته مكافحة المخدرات على حسابها بموقع “تويتر”، تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.