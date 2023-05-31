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60 وظيفة بـ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٧ صباحاً
60 وظيفة بـ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح التوظيف (أكثر من 60 وظيفة) من حملة (الدبلوم فأعلى)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– محلل نظم.
– مهندس مراكز بيانات.
– أخصائي تنفيذ أنظمة الحوسبة السحابية.
– أخصائي إدارة الخدمات التقنية.
– أخصائي تنفيذ تطبيقات الحوسبة السحابية.
– أخصائي عمليات التخزين والنسخ الاحتياطي للحوسبة السحابية.
– أخصائي إدارة صلاحيات الوصول.
– أخصائي تشغيل منصة الحوسبة السحابية.
– مدير عام للتميز الحوسبة.
– مستشار تخزين الحاسبات.
– خبير أنظمة أتمته الأنظمة المركزية.
– خبير النسخ الاحتياطي.
– أخصائي تشغيل خدمات الحوسبة السحابية.
– أخصائي تشغيل شبكات الحوسبة السحابية.
– أخصائي تشغيل حساب الحوسبة السحابية.
– أخصائي الدمج للحوسبة السحابية.
– استشاري تخزين الحاسب المركزي.
– خبير مراقبة أداء وتقارير الأنظمة المركزية.
– مهندس أول خوادم مادية.
– مهندس أول أنظمة تشغيل لينكس.
– مهندس أنظمة أول.
– مهندس شبكات أول.
– فني شبكات.
– مستشار البيئة الافتراضية.
– خبير شبكات النظام المركزي.
– أخصائي تكامل أول.
– أخصائي الدمج للحوسبة السحابية.
– مدير مشروع.
– أخصائي تطوير خدمات الحوسبة السحابية.
– أخصائي تشغيل حساب الحوسبة السحابية.
– فني تشغيل وصيانة.
– فني مراكز بيانات.
– مهندس خوادم مادية.
– مهندس اختبار.
– مهندس تقنية مراقبة سلامة الملفات.
– مستشار حوكمة الوصول والهوية.
– أخصائي أول إدارة الحلول.
– مستشار حوكمة ومخاطر.
– مستشار حماية وخصوصية بيانات.
– مهندس تكنولوجي.
– مشغل الأنظمة المركزية.
– مهندس عمليات الشبكات والأمن.
– مهندس شبكات وامن معلومات أول.
– خبير برامج وسيطة.
– مستشار التخزين.
– أخصائي تصميم هيكلة السحابة أول.
– مهندس عمليات نظام لينوكس.
– مستشار.
– مهندس حاسب ألي.
– قائد الفريق الفني للأنظمة المركزية.
– مهندس كهرباء.
– مستشار شبكات النظام المركزي.
– مستشار قواعد بيانات.
– كبير هيكلة وتصميم التطبيقات.
– أخصائي إدارة الخدمات التقنية.
– خبير أنظمة تشغيل الأنظمة المركزية.
– فني شبكات.
– مهندس نظم أول.
– مستشار تشغيل الأنظمة المركزية.
– مهندس نظم.
– مهندس شبكات.
– استشاري التخزين المركزي.
– مهندس شبكات.

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موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/11/11هـ الموافق 2023/05/31م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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