Icon

جامعة الأميرة نورة تفتح باب التقديم على برنامج استقطاب موهوبات الثانوية Icon النقل تستعرض إنجازاتها في معرض ميونخ للوجيستيات Icon حديقة الشواء تجذب زوار السيتي ووك بفعاليات متنوعة Icon الفيحاء يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية في الفتح Icon 19 ألف حبة كبتاجون و106 جم مواد مخدرة في قبضة جمرك مطار الملك فهد Icon قرار قضائي بسجن راشد الغنوشي بقضية جديدة Icon تشكيل مباراة ريال مدريد ضد مان سيتي Icon لقاح مركب ضد كورونا والإنفلونزا Icon أسر مدمني المخدرات: الأمور قد تصل إلى مذابح Icon والد ميسي ينفي انتقال نجله لـ الدوري السعودي: سنقرر بنهاية الموسم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

60 وظيفة شاغرة لدى السلام لصناعة الطيران

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٧ مساءً
60 وظيفة شاغرة لدى السلام لصناعة الطيران
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف السلام لصناعة الطيران

وأبرزت شركة السلام لصناعة الطيران، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
حساب المواطن: لا يلزم إضافة جميع التابعين باستثناء الزوجة

حساب المواطن: لا يلزم إضافة جميع التابعين باستثناء الزوجة

250 ألف ريال عقوبة تقديم خدمات بريدية دون ترخيص

250 ألف ريال عقوبة تقديم خدمات بريدية دون ترخيص

– أخصائي صيانة عامة للطائرات (عدد 10 وظائف).

قد يهمّك أيضاً
السديس يتفقد جاهزية الخدمات الميدانية المقدمة لقاصدي المسجد الحرام

السديس يتفقد جاهزية الخدمات الميدانية المقدمة لقاصدي المسجد الحرام

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهتي اليوم

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهتي اليوم

– أخصائي صيانة المعدات البيئية والكهرباء.

– مشرف صيانة أسلحة.

– أخصائي صيانة أجهزة مراقبة الهجوم الإلكتروني المتكامل.

– أخصائي صيانة المحركات النفاثة (عدد 4 وظائف).

– أخصائي صيانة أجهزة الأسلحة (عدد 3 وظائف).

– أخصائي صيانة هياكل الطائرات ومكافحة الصدأ (عدد 3 وظائف).

– مشرف إنتاج (عدد 3 وظائف).

– أخصائي صيانة الطائرات التي تعمل بضغط السائل والهواء (عدد وظيفتين).

– أخصائي صيانة معدات المساندة الأرضية (عدد 4 وظائف).

– أخصائي مراقبة مواد.

– أخصائي صيانة عدادات وأجهزة مراقبة الطيران الإلكتروني.

– فني إدارة جرد.

– أخصائي صيانة جهاز الملاحة والتهديف.

– مستشار قائد سرب الصيانة.

– فني معدات أرضية (عدد وظيفتين).

– فني أشعة الطائرات F15.

– أخصائي كهرباء وهوائيات طائرات F15.

– مشرف عام الصيانة المتوسطة.

– أخصائي صيانة أجهزة وقود الطائرات.

– أخصائي مساندة الحياة.

– مستشار قسم الملاحة والتهديف.

– فني هياكل الطائرات ومكافحة الصدأ.

– أخصائي صيانة مقاعد الإنقاذ.

– فني حاسب آلي.

– فني عمليات جوية.

– أخصائي تدريب.

– أخصائي تحديد أهداف.

– فني ميكانيكا.

– أخصائي تسليح.

– أخصائي إلكترونيات.

– مدرب تحليل صور جوية.

– أخصائي إدارة.

– مهندس كهربائي.

– أخصائي تصليح.

– أخصائي فحص الأجهزة دون تدميرها (عدد وظيفتين).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة السلام لصناعة الطيران، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النيابة تحذر من حيازة وترويج المخدرات بـتشديد العقوبة
السعودية اليوم

النيابة تحذر من حيازة وترويج المخدرات بـتشديد...

السعودية اليوم
شرطة مكة المكرمة تتخذ الإجراءات النظامية بحق شخص ادعى سرقة مركبته
السعودية اليوم

شرطة مكة المكرمة تتخذ الإجراءات النظامية بحق...

السعودية اليوم
مواطن في قبضة الأمن لترويجه الحشيش عبر مواقع التواصل الاجتماعي
أخبار أمنية

مواطن في قبضة الأمن لترويجه الحشيش عبر...

أخبار أمنية
وزير الإعلام: سنسعى لتطبيق الضوابط ولنتعاون جميعًا للحد من المخالفات
السعودية اليوم

وزير الإعلام: سنسعى لتطبيق الضوابط ولنتعاون جميعًا...

السعودية اليوم
دياز يُطبق خطة مباراة الهلال والاتحاد
الرياضة

دياز يُطبق خطة مباراة الهلال والاتحاد

الرياضة
الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك عبدالعزيز

السعودية اليوم
لحظة إسقاط مسيرة بمحيط القصر الرئاسي بكييف
العالم

لحظة إسقاط مسيرة بمحيط القصر الرئاسي بكييف

العالم
ردة فعل عبدالله العمري حينما صفعه المعلم مرتين معتقدًا أنه يغش
السعودية اليوم

ردة فعل عبدالله العمري حينما صفعه المعلم...

السعودية اليوم