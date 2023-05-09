60 وظيفة شاغرة لدى السلام لصناعة الطيران

أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف السلام لصناعة الطيران

وأبرزت شركة السلام لصناعة الطيران، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي صيانة عامة للطائرات (عدد 10 وظائف).

– أخصائي صيانة المعدات البيئية والكهرباء.

– مشرف صيانة أسلحة.

– أخصائي صيانة أجهزة مراقبة الهجوم الإلكتروني المتكامل.

– أخصائي صيانة المحركات النفاثة (عدد 4 وظائف).

– أخصائي صيانة أجهزة الأسلحة (عدد 3 وظائف).

– أخصائي صيانة هياكل الطائرات ومكافحة الصدأ (عدد 3 وظائف).

– مشرف إنتاج (عدد 3 وظائف).

– أخصائي صيانة الطائرات التي تعمل بضغط السائل والهواء (عدد وظيفتين).

– أخصائي صيانة معدات المساندة الأرضية (عدد 4 وظائف).

– أخصائي مراقبة مواد.

– أخصائي صيانة عدادات وأجهزة مراقبة الطيران الإلكتروني.

– فني إدارة جرد.

– أخصائي صيانة جهاز الملاحة والتهديف.

– مستشار قائد سرب الصيانة.

– فني معدات أرضية (عدد وظيفتين).

– فني أشعة الطائرات F15.

– أخصائي كهرباء وهوائيات طائرات F15.

– مشرف عام الصيانة المتوسطة.

– أخصائي صيانة أجهزة وقود الطائرات.

– أخصائي مساندة الحياة.

– مستشار قسم الملاحة والتهديف.

– فني هياكل الطائرات ومكافحة الصدأ.

– أخصائي صيانة مقاعد الإنقاذ.

– فني حاسب آلي.

– فني عمليات جوية.

– أخصائي تدريب.

– أخصائي تحديد أهداف.

– فني ميكانيكا.

– أخصائي تسليح.

– أخصائي إلكترونيات.

– مدرب تحليل صور جوية.

– أخصائي إدارة.

– مهندس كهربائي.

– أخصائي تصليح.

– أخصائي فحص الأجهزة دون تدميرها (عدد وظيفتين).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة السلام لصناعة الطيران، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)