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الخدمة الإسعافية عبر رقم 997 أو تطبيق أسعفني

60798 بلاغًا لفرق الهلال الأحمر بمكة المكرمة

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٥ مساءً
60798 بلاغًا لفرق الهلال الأحمر بمكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن إحصائية الحالات الإسعافية التي باشرتها الفرق الإسعافية بمنطقة مكة المكرمة خلال شهر أبريل من عام 2023 حيث بلغ عددها 32532 حالة إسعافية.

أنواع الحالات

أوضحت الهيئة أن الحالات تنوعت مابين حالات مرضية وحوادث مرورية تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وعبر آليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة.

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وبينت الهيئة أن عدد الحالات التي قدمت لها الخدمة الاسعافية وتم نقلها 18150 حالة إسعافية للمنشآت الطبية لإكمال العلاج اللازم.

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الخدمة الإسعافية

ونوّهت الهيئة أنه في حال وجود حالة اسعافية المبادرة بطلب الخدمة الإسعافية عن طريق الاتصال بالرقم ٩٩٧ أو عن طريق تطبيق أسعفني والذي يدعم خصائص متنوعة بلغات مختلفة ولطالبي الخدمة من ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم والبكم والذي يوفر لهم خدمة المراسلة الفورية.

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