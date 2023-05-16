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62 مليون ريال أرباح طيبة للاستثمار في الربع الأول

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٤ صباحاً
62 مليون ريال أرباح طيبة للاستثمار في الربع الأول
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة طيبة للاستثمار عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2032 (ثلاثة أشهر).

النتائج المالية للشركة

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم تسجيل 62 مليون ريال أرباح خلال الربع الأول بارتفاع نسبته 204 %.

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وجاءت النتائج المالية للشركة بالتفصيل كالتالي:

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بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
المبيعات/الإيرادات 110.96 52.55 111.15 103.94 6.75
إجمالي الربح (الخسارة) 74.15 22.07 235.98 64.58 14.82
الربح (الخسارة) التشغيلي 58.79 19.14 207.16 41.22 42.62
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 62.06 20.35 204.96 41.94 47.97
إجمالي الدخل الشامل 159.79 64.3 148.51 -20.23
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

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