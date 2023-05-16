62 مليون ريال أرباح طيبة للاستثمار في الربع الأول

أعلنت شركة طيبة للاستثمار عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2032 (ثلاثة أشهر).

النتائج المالية للشركة

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم تسجيل 62 مليون ريال أرباح خلال الربع الأول بارتفاع نسبته 204 %.

وجاءت النتائج المالية للشركة بالتفصيل كالتالي: