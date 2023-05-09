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ارتفاع الأرباح بنسبة 36.3%

62.7 مليون ريال أرباح “وقت اللياقة” خلال الربع الأول

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٦ صباحاً
62.7 مليون ريال أرباح “وقت اللياقة” خلال الربع الأول
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة لجام للرياضة “وقت اللياقة” عن النتائج المالية الأولية الموجزة للفترة المنتهية في 31 مارس 2023م (ثلاثة أشهر).

النتائج المالية للشركة

وأوضحت الشركة، أنه تم تسجيل 62.7 مليون ريال أرباح خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 بارتفاع 36.3 % مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

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بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
المبيعات/الإيرادات 277 231.6 19.6 336.7 -17.73
إجمالي الربح (الخسارة) 108.7 85.7 26.84 165.2 -34.2
الربح (الخسارة) التشغيلي 77.6 59.1 31.3 125.8 -38.31
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 62.7 46 36.3 107.2 -41.51
إجمالي الدخل الشامل 62.7 46 36.3 108.1 -42
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

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