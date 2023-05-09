سهم أرامكو يقفز 5.5% بعد توزيع أسهم المنحة لقطات لتدفق مياه سيل وادي ضراء شرق ميسان أغطية الهواتف المحمولة تقصر عمر البطارية الصين ترد على كندا بطرد دبلوماسي من أراضيها طريف والقريات الأدنى حرارة بـ 14 مئوية والأحساء الأعلى لقطات لجريان سيل وادي الخليج شمال بيشة نيران تنفجر من بئر مياه في تونس 62.7 مليون ريال أرباح “وقت اللياقة” خلال الربع الأول أمانة جدة تعلن عن وظائف ببلدية محافظة الكامل عبر جدارات حساب المواطن: لا يلزم إضافة جميع التابعين باستثناء الزوجة
أعلنت شركة لجام للرياضة “وقت اللياقة” عن النتائج المالية الأولية الموجزة للفترة المنتهية في 31 مارس 2023م (ثلاثة أشهر).
وأوضحت الشركة، أنه تم تسجيل 62.7 مليون ريال أرباح خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 بارتفاع 36.3 % مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.
|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|المبيعات/الإيرادات
|277
|231.6
|19.6
|336.7
|-17.73
|إجمالي الربح (الخسارة)
|108.7
|85.7
|26.84
|165.2
|-34.2
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|77.6
|59.1
|31.3
|125.8
|-38.31
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|62.7
|46
|36.3
|107.2
|-41.51
|إجمالي الدخل الشامل
|62.7
|46
|36.3
|108.1
|-42
|جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي