62.7 مليون ريال أرباح “وقت اللياقة” خلال الربع الأول

أعلنت شركة لجام للرياضة “وقت اللياقة” عن النتائج المالية الأولية الموجزة للفترة المنتهية في 31 مارس 2023م (ثلاثة أشهر).

النتائج المالية للشركة

وأوضحت الشركة، أنه تم تسجيل 62.7 مليون ريال أرباح خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 بارتفاع 36.3 % مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.