Icon

سجل سلبي لـ الوحدة ضد الخليج Icon تأثر ريانة برناوي وعلي القرني خلال تتويجهما بشعار رائد الفضاء Icon وظائف شاغرة في شركة معادن Icon وظائف شاغرة بفروع مراكز ديافيرم Icon مقيم ومواطن في قبضة الأمن لترويجهما المخدرات بجدة وعسير Icon وظائف شاغرة في شركة ياسرف Icon وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون Icon ريانة بروناي وعلي القرني من المحطة الفضائية : بدعم قيادتنا نعيش هذا الحلم Icon رئيس الريال يدعم فينيسيوس جونيور Icon ريانة والقرني يتناولان الطعام لأول مرة بالفضاء ولقطة تذكارية جماعية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

66 وظيفة شاغرة في فروع الأهلي إسناد

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٩ مساءً
66 وظيفة شاغرة في فروع الأهلي إسناد
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الأهلي إسناد، المتخصصة بتقديم خدمات الإسناد الخارجي، التابعة لمجموعة البنك الأهلي السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: (الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة، والخبر، وبريدة، وأبها).

تفاصيل وظائف الأهلي إسناد

وبيّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
13 وظيفة شاغرة بمشروع البحر الأحمر

13 وظيفة شاغرة بمشروع البحر الأحمر

وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر

وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر

– مستشار مبيعات (عدد 10 وظائف/ الرياض، وجدة، والدمام).

قد يهمّك أيضاً
أنشيلوتي يهاجم رابطة الدوري الإسباني بعد مضايقة فينيسيوس جونيور

أنشيلوتي يهاجم رابطة الدوري الإسباني بعد مضايقة فينيسيوس جونيور

أثر تطلق أكبر حملة بالسعودية للحد من أمراض القلب

أثر تطلق أكبر حملة بالسعودية للحد من أمراض القلب

– محصل (عدد 20 وظيفة/ جدة).

– ممثل الخدمات الهاتفية (جدة).

– مستشار مبيعات التمويل العقاري (عدد 35 وظيفة/ الرياض، والمدينة المنورة، والخبر، وجدة، والدمام، وبريدة، وأبها).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مروِّج الحشيش والشبو في الشرقية بقبضة الأمن
أخبار أمنية

مروِّج الحشيش والشبو في الشرقية بقبضة الأمن

أخبار أمنية
بيل غيتس: 5 نصائح تمنيت أن أتلقاها في بداية حياتي 
العالم

بيل غيتس: 5 نصائح تمنيت أن أتلقاها...

العالم
فيديو مستهجن.. قائد مركبة يتعمد عرقلة الدفاع المدني
السعودية اليوم

فيديو مستهجن.. قائد مركبة يتعمد عرقلة الدفاع...

السعودية اليوم
3 أيام على انتهاء مهلة ترخيص السلاح
السعودية اليوم

3 أيام على انتهاء مهلة ترخيص السلاح

السعودية اليوم
توقعات بهطول أمطار وتساقط البرد على عدة مناطق
السعودية اليوم

توقعات بهطول أمطار وتساقط البرد على عدة...

السعودية اليوم
أول ولاية أمريكية تحظر تليجرام
تكنولوجيا

أول ولاية أمريكية تحظر تليجرام

تكنولوجيا
الحج: يسمح لحاملي التأشيرة زيارة مكة في حالة وحيدة
السعودية اليوم

الحج: يسمح لحاملي التأشيرة زيارة مكة في...

السعودية اليوم
رقم فريد لـ التعاون في ديربي القصيم
آخر الاخبار

رقم فريد لـ التعاون في ديربي القصيم

آخر الاخبار