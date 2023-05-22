66 وظيفة شاغرة في فروع الأهلي إسناد

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أعلنت شركة الأهلي إسناد، المتخصصة بتقديم خدمات الإسناد الخارجي، التابعة لمجموعة البنك الأهلي السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: (الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة، والخبر، وبريدة، وأبها).
وبيّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مستشار مبيعات (عدد 10 وظائف/ الرياض، وجدة، والدمام).
– محصل (عدد 20 وظيفة/ جدة).
– ممثل الخدمات الهاتفية (جدة).
– مستشار مبيعات التمويل العقاري (عدد 35 وظيفة/ الرياض، والمدينة المنورة، والخبر، وجدة، والدمام، وبريدة، وأبها).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)