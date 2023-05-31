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المبادرة تهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم

68.721 حاجًّا من مستفيدي طريق مكة يصلون إلى السعودية

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ مساءً
68.721 حاجًّا من مستفيدي طريق مكة يصلون إلى السعودية
المواطن - واس

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تواصل وزارة الداخلية، بالتعاون مع الجهات الشريكة، تنفيذ مبادرة طريق مكة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030م، لخدمة المستفيدين من المبادرة في (7) دول هي: المغرب وماليزيا وإندونيسيا وباكستان وبنجلاديش، ولأول مرة في تركيا وكوت ديفوار.

تفاصيل الرحلات

واستفاد من المبادرة في موسم حج هذا العام حتى الآن (68,721) حاجاً من (5) دول هي إندونيسيا وباكستان وماليزيا وبنجلاديش وتركيا، تمت خدمتهم في صالة المبادرة بدولهم، ووصلوا من خلال (189) رحلة طيران إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة في المملكة استعدادًا لأداء فريضة الحج هذا العام 1444هـ.

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طريق مكة

يذكر أن مبادرة طريق مكة ما زالت تواصل أعمالها في الدول المستفيدة وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

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