7 إصابات وتحطم 3 مركبات بمشاجرة جماعية بالزرقاء مشاريع حفر الباطن الصحية أبرز محاور اجتماع الجلاجل والمحافظ الأهلي يصعد لـ صدارة دوري يلو بهدف في الشعلة عائلة تقرر السفر حول العالم في شاحنة صغيرة تنبيه من أمطار وبرد وسيول على محافظات جازان التعليم عن بعد في مدارس نجران غدًا بسبب الأمطار مانشستر سيتي يتفوق على ريال مدريد بهدفين في الشوط الأول أول صور حقيقية لحطام سفينة تيتانيك عن قرب هدف: مدة التحقق من البيانات بحد أقصى 7 أيام السعودية تقود جهود لم الشمل العربي وحل الأزمات في قمة جدة
كشفت وسائل إعلام أردنية عن إصابة 7 أشخاص إثر مشاجرة جماعية في منطقة الحاووز بالزرقاء بالأردن.
وبدأت المشاجرة بسبب شخص كان يصدر أصواتًا مزعجة من مضخم صوت على مركبته، وفقًا لوكالة عمون.
واندلعت المشاجرة، إثر صدور الأصوات بين أقارب مالك المركبة وطرف آخر، ما ترتب عليه تحطم 3 مركبات أثناء المشاجرة.
وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا؛ للوقوف على ملابسات الحادثة، وألقت القبض على عدد من المتورطين بالمشاجرة.