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البداية بأصوات مزعجة من مضخم صوت سيارة

7 إصابات وتحطم 3 مركبات بمشاجرة جماعية بالزرقاء

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣١ مساءً
7 إصابات وتحطم 3 مركبات بمشاجرة جماعية بالزرقاء
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام أردنية عن إصابة 7 أشخاص إثر مشاجرة جماعية في منطقة الحاووز بالزرقاء بالأردن.

أصوات مزعجة

وبدأت المشاجرة بسبب شخص كان يصدر أصواتًا مزعجة من مضخم صوت على مركبته، وفقًا لوكالة عمون.

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واندلعت المشاجرة، إثر صدور الأصوات بين أقارب مالك المركبة وطرف آخر، ما ترتب عليه تحطم 3 مركبات أثناء المشاجرة.

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وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا؛ للوقوف على ملابسات الحادثة، وألقت القبض على عدد من المتورطين بالمشاجرة.

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