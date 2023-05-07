7 إصابات وتحطم 3 مركبات بمشاجرة جماعية بالزرقاء

كشفت وسائل إعلام أردنية عن إصابة 7 أشخاص إثر مشاجرة جماعية في منطقة الحاووز بالزرقاء بالأردن.

أصوات مزعجة

وبدأت المشاجرة بسبب شخص كان يصدر أصواتًا مزعجة من مضخم صوت على مركبته، وفقًا لوكالة عمون.

واندلعت المشاجرة، إثر صدور الأصوات بين أقارب مالك المركبة وطرف آخر، ما ترتب عليه تحطم 3 مركبات أثناء المشاجرة.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا؛ للوقوف على ملابسات الحادثة، وألقت القبض على عدد من المتورطين بالمشاجرة.