7 لاعبين مهددون بالغياب عن الاتحاد بالجولة الأخيرة

يوجد 7 لاعبين في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، مهددون بالغياب عن مواجهة الطائي في الجولة الـ30 والأخيرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك في حال تلقوا بطاقة صفراء في مواجهة الغد ضد الفيحاء في الجولة الـ29.

ويُعد اللاعبون الـ7 هم “مارسيلو جروهي، إيجور كورونادو، أحمد بامسعود، عبدالرزاق حمدالله، عبدالرحمن العبود، برونو هنريكي، عوض الناشري”.

ويحتاج العميد غدًا للفوز على الفيحاء، من أجل حسم لقب دوري روشن رسميًّا.

وتقام غدًا السبت 8 مباريات في الجولة الـ29 “قبل الأخيرة” في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتقام جميع المباريات في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

الاتحاد والفيحاء

وتنطلق غدًا مباريات “الاتفاق ضد النصر” و”الشباب ضد التعاون” و“الطائي ضد الوحدة” و”الرائد ضد الخليج” و”الفتح ضد ضمك” و”أبها ضد الهلال” و”الفيحاء ضد الاتحاد” و”الباطن ضد العدالة”.

وقبل مباريات الغد، يتواجد الاتحاد في صدارة دوري المحترفين برصيد 66 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 63 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 53 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 53 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 49 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 42 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 35 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 34 نقطة، الرائد تاسعًا، الاتفاق عاشرًا برصيد 33 نقطة، أبها في المركز الـ11 برصيد 33 نقطة، الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 30 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 29 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 27 نقطة، الخليج في المركز الـ15 برصيد 27 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 19 نقطة.