Icon

السير على أكتاف الطريق من أكثر مخالفات المرور استفزازاً Icon أكبر صانع للصلب بالعالم يعزز التعاون الاقتصادي بين الصين والسعودية Icon توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير الراتب الشهري Icon السعودية تستضيف أكبر تجمع عربي صيني يونيو المقبل Icon سبر الفضاء يرسم ملامح مستقبل مغاير للوطن Icon وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية Icon استمرار فعاليات تمرين “عزم النسر 23” بقيادة السعودية Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204 ريالات Icon استمرار الحالة الممطرة الـ 17 بعدة مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
التعليم لن ينهض إلا بشراكة أولياء الأمور

70% من فرص تعلم الأبناء تأتي من خلال الأسرة

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
70% من فرص تعلم الأبناء تأتي من خلال الأسرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت مستشار تقويم التعليم الدكتورة عزة السبيعي، أن 70% من فرص التعلم التي يتلقاها الأبناء تأتي من خلال الأسرة، مشيرة إلى أن الصورة التقليدية للمدرسة عند أولياء الأمور يجب أن تنتهي.

شراكة أولياء الأمور

وأضافت عزة السبيعي، في تصريحات لبرنامج في العلن” الذي المذاع على قناة السعودية، أن التعليم لن ينهض إلا بشراكة أولياء الأمور، معتبرةً أن “إنجاب الأطفال” بحد ذاته يفرض على الآباء والأمهات الالتزام ومتابعة تحصيل أبنائهم الدراسي.

قد يهمّك أيضاً
رياض محرز يعرض خدماته على الأهلي!

رياض محرز يعرض خدماته على الأهلي!

الفوضى تعم المطارات البريطانية بعد تعطل الأنظمة

الفوضى تعم المطارات البريطانية بعد تعطل الأنظمة

وأردفت السبيعي أن السموم الثقافية تجعل الأطفال ينظرون للعلم بما لا يليق به، مؤكدة أن وسائل الإعلام تلعب دورًا كبيرًا في تصوير العملية التعليمية بالشكل الصحيح، وتسليط الضوء على العلماء والمفكرين.

وتابعت مستشار تقويم التعليم: “برنامج تنمية القدرات البشرية في التعليم سلط الضوء على مهمة ضخمة تتعلق بأمور عديدة، منها إكساب الطلاب للقيم والسلوكيات، إضافة إلى إكسابهم المهارات الأساسية ومهارات المستقبل”.

تطوير قدرات المعلم

واسترسلت عزة السبيعي: أن تطوير قدرات المعلم وتأهيلها، من أهم الأمور التي يجب العمل عليها، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع التعليم، إلى جانب تحسين بيئة العمل أيضًا”.

وفي السياق ذاته قالت مستشار تقويم التعليم د. عزة السبيعي: إن هيئة تقويم التعليم انتهت من إعداد معايير دقيقة للمناهج، والتي تعتمد على مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة