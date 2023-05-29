70% من فرص تعلم الأبناء تأتي من خلال الأسرة

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أكدت مستشار تقويم التعليم الدكتورة عزة السبيعي، أن 70% من فرص التعلم التي يتلقاها الأبناء تأتي من خلال الأسرة، مشيرة إلى أن الصورة التقليدية للمدرسة عند أولياء الأمور يجب أن تنتهي.
وأضافت عزة السبيعي، في تصريحات لبرنامج في العلن” الذي المذاع على قناة السعودية، أن التعليم لن ينهض إلا بشراكة أولياء الأمور، معتبرةً أن “إنجاب الأطفال” بحد ذاته يفرض على الآباء والأمهات الالتزام ومتابعة تحصيل أبنائهم الدراسي.
وأردفت السبيعي أن السموم الثقافية تجعل الأطفال ينظرون للعلم بما لا يليق به، مؤكدة أن وسائل الإعلام تلعب دورًا كبيرًا في تصوير العملية التعليمية بالشكل الصحيح، وتسليط الضوء على العلماء والمفكرين.
وتابعت مستشار تقويم التعليم: “برنامج تنمية القدرات البشرية في التعليم سلط الضوء على مهمة ضخمة تتعلق بأمور عديدة، منها إكساب الطلاب للقيم والسلوكيات، إضافة إلى إكسابهم المهارات الأساسية ومهارات المستقبل”.
واسترسلت عزة السبيعي: أن تطوير قدرات المعلم وتأهيلها، من أهم الأمور التي يجب العمل عليها، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع التعليم، إلى جانب تحسين بيئة العمل أيضًا”.
وفي السياق ذاته قالت مستشار تقويم التعليم د. عزة السبيعي: إن هيئة تقويم التعليم انتهت من إعداد معايير دقيقة للمناهج، والتي تعتمد على مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية 2030.