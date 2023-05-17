75 وظيفة بشركة السلام لصناعة الطيران

أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران عن فتح التوظيف في مشاريع الشركة في عدة مدن داخل المملكة، لحملة (الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية.

المسميات الوظيفية:

مدخل بيانات.

فني إدارة جرد.

إداري خدمات (الكفاءة فأعلى).

مستشار مالي.

محلل ومبرمج حاسب آلي.

فني إلكترونيات.

مدرس صيانة عامة للطائرات.

مستشار قانوني.

أخصائي وسائل سمعية وبصرية.

مستشار عقود فنية.

مراقبة عقود فنية.

مهندس برامج.

فني وسائل سمعية وبصرية.

فني طباعة.

مساعد مبرمج.

مهندس أول ميكانيكي.

أخصائي عقود فنية.

مهندس إلكترونيات.

استشاري تدريب.

محلل نظم معلومات.

مبرمج حاسب آلي.

فني كهرباء.

معلم أسلحه وتكتيكات طيار ف15.

معلم أسلحة وتكتيكات ومستشار للقائد.

معلم أسلحة وتكتيكات وموجهي مقاتلات.

أخصائي نظم معلومات.

مدرس محركات.

مدرس أنظمة تسليح.

أخصائي تموين.

مشرف مشروع تخطيط مهام.

أخصائي تسجيل رماية.

أخصائي إبطال متفجرات.

مهندس معماري.

فني شبكات.

مدرس دراسات أرضية وطيران تشبيهي.

أخصائي محاسبة.

استشاري عقود.

أخصائي عقود.

مدقق عقود فنية.

مستشار نفسي.

أخصائي صيانة عامة للطائرات.

أخصائي صيانة المعدات البيئية والكهرباء.

مشرف صيانة أسلحه.

أخصائي صيانة أجهزة مراقبة الهجوم الإلكتروني المتكامل.

أخصائي صيانة المحركات النفاثة.

أخصائي صيانة أجهزة الأسلحة.

أخصائي صيانة هياكل الطائرات ومكافحة الصدأ.

مشرف إنتاج.

أخصائي صيانة الطائرات التي تعمل بضغط السائل والهواء.

أخصائي صيانة معدات المساندة الأرضية.

أخصائي مراقبة مواد.

أخصائي صيانة عدادات وأجهزة مراقبة الطيران الإلكتروني.

أخصائي صيانة جهاز الملاحة والتهديف.

مستشار قائد سرب الصيانة.

فني معدات أرضية.

فني أشعة الطائرات ف 15.

أخصائي كهرباء وهوائيات طائرات ف15.

مشرف عام الصيانة المتوسطة.

أخصائي صيانة أجهزة وقود الطائرات.

أخصائي مساندة الحياة.

مستشار قسم الملاحة والتهديف.

فني هياكل الطائرات ومكافحة الصدأ.

أخصائي صيانة مقاعد الإنقاذ.

فني حاسب آلي.

فني عمليات جوية.

أخصائي تدريب.

أخصائي تحديد أهداف.

فني ميكانيكا.

أخصائي تسليح.

أخصائي إلكترونيات.

مدرس تحليل صور جوية.

أخصائي إدارة.

مهندس كهربائي.

أخصائي فحص الأجهزة دون تدميرها.

مدرب طيران تشبيهي أف 15 سي مدرب طيار.

والمزيد…

طريقة التقديم:

وأوضحت السلام أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).