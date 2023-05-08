8 أندية تحصل على الرخصة الآسيوية والشباب يخفق

أعلنت لجنة تراخيص الأندية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الاثنين، عن الأندية التي نجحت في الحصول على الرخصة الآسيوية لموسم 2022\ 2023.

الحاصلون على الرخصة الآسيوية

وعقدت لجنة تراخيص الأندية اجتماعًا برئاسة عبدالعزيز الحميدي، وحضور الأعضاء كل من؛ الدكتور ماجد السليمان، المحامي ناصر العوهلي، المدقق المالي حسن الناصر، المهندس أحمد حناوي، ناصر لرقط ومقرر اللجنة روان الحربي، وقررت الموفقة بالإجماع على منح 8 أندية الرخصة الآسيوية والمحلية.

وحصل 8 أندية من دوري روشن السعودي، وهي؛ الهلال، الفيحاء، الاتحاد، النصر، الفتح، أبها، العدالة والباطن، وذلك لاستيفائهم المعايير الإلزامية (الرياضية، البنية التحتية، الإدارية، القانونية والمالية) المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

5 أيام للاستئناف

وقررت اللجنة عدم منح أندية الشباب، التعاون، الطائي، ضمك، الاتفاق، الرائد، الوحدة والخليج، الرخصة الآسيوية والمحلية لموسم 2022\ 2023، وذلك لعدم استيفائهم عددًا من المعايير الإلزامية المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية.

وأوضحت لجنة في بيانها، أنه يحق للأندية التي لم تحصل على الرخصة الآسيوية الاستئناف ضد القرارات الصادرة أمام لجنة استئناف تراخيص الأندية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك في مدة أقصاها 20 مايو 2023.

منافسة قوية بالدوري

على الجانب الآخر، يشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين الفرق على لقب دوري روشن، حيث يتصدر الاتحاد الترتيب برصيد 62 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه النصر، ثم الشباب 53 نقطة، والهلال 49 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة.