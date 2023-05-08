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التسجيل بدءًا من يوم الأحد 17 شوال حتى 28 شوال

8 خطوات لتسجيل الطلبة المستجدين بالصف الأول الابتدائي

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٧ مساءً
8 خطوات لتسجيل الطلبة المستجدين بالصف الأول الابتدائي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وزارة التعليم عن خطوات التسجيل الإلكتروني للطلبة المستجدين بالصف الأول الابتدائي.

وبحسب ما ذكرت الوزارة عبر تغريدة بموقع تويتر، جاءت الخطوات كما يلي:

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خطوات التسجيل

  • وصول رسالة نصية إلى هاتف ولي الأمر تحتوي على رابط التسجيل.
  • الدخول على الرابط المرفق بالرسالة والتسجيل إلكترونيًّا.
  • الاطلاع على البيانات.
  • تحديد الابن المراد تسجيله.
  • تحديد عنوان السكن.
  • تحديد رغبات المدارس.
  • إرسال الطلب.
  • تأكيد القبول.

موعد التسجيل

أعلنت وزارة التعليم عن موعد التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1445هـ في المدارس الحكومية، بدءًا من يوم الأحد 17 شوال ويستمر إلى 28 شوال، وذلك من خلال رابط خدمة “التسجيل الإلكتروني”، الذي سيتم إرساله تباعًا على هواتف أولياء أمور الطلاب والطالبات المؤهلين للتسجيل.

استفادة الآلاف

وتسهم الخدمة الإلكترونية الجديدة في تنظيم آلية التسجيل والقبول في أكثر من 12 ألف مدرسة ابتدائية حكومية في المملكة، ومن المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 450 ألف طالب وطالبة، حيث تهدف لتطوير وتحسين تجربة أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم إلكترونيًّا دون مراجعة المدرسة، وتوفير فرص عادلة لهم للالتحاق بالمدارس القريبة من سكنهم، كما تمنح أولياء الأمور فرصة تعديل الرغبات لاحقًا وفقًا لظروفهم.

وتعتمد آلية عمل الخدمة الجديدة على المفاضلة بتطبيق المعايير المناسبة بين الطلاب والطالبات المستجدين؛ لاستيعابهم في المدارس المحدّدة، من خلال الربط الإلكتروني مع البيانات المسجلة في الجهات ذات العلاقة، وفقًا لحوكمة دقيقة ودخول آمن من خلال النفاذ الوطني الموحد.

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