 8 مزادات لبيع وتصفية أكثر من 150 عقارًا بـ 9 مناطق

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، اليوم الاثنين، إقامة 8 مزادات علنية، في الفترة ما بين 22 إلى 25 مايو 2023، تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية، لبيع وتصفية أكثر من 150 عقارًا متنوعًا ما بين سكني وتجاري وزراعي وصناعي، تقع في 9 مناطق مختلفة في المملكة.

بيع وتصفية 150 عقاراً

وأوضح “إنفاذ” أن المزادات تبدأ بـ 116 عقارًا في منطقة الجوف في مزادي الخزامى الإلكتروني ومخطط المها الحضوري، و6 عقارات بمدينة بريدة في مزاد نوادر بريدة الإلكتروني، و10 عقارات في كلٍ من تبوك، سكاكا، حائل في مزاد نسمات الشمال الإلكتروني، وعقارين في منطقة المدينة المنورة بمزاد دار الجوار الإلكتروني.

وأضاف أن المزادات تشمل 6 عقارات بمحافظة عفيف في مزاد درر عفيف الإلكتروني، و15 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة في مزاد المروة الإلكتروني، وأخيرًا 4 عقارات بمدينة جدة في مزاد النماء الإلكتروني.

يذكر أن “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، ويعمل على “إسناد” أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.