80 وظيفة بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH) عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 80 وظيفة (الظهران، العضيلية، الأحساء، رأس تنورة، بقيق)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.