80 وظيفة بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH) عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 80 وظيفة (الظهران، العضيلية، الأحساء، رأس تنورة، بقيق)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– مهندس مشروع.
– مُحلل ضمان الجودة.
– أخصائي اتصالات.
– أخصائي أشعة
– منسق الحالة.
– مُحلل الأعمال.
– أخصائي تغذية.
– أخصائي أمراض النطق واللغة.
– أخصائي ضمان الجودة.
– فني طوارئ طبي مسعف.
– مهندس كهرباء.
– مهندس ميكانيكي.
– أخصائي تقنية المعلومات.
– مُحلل أعمال أول.
– مُمثل العلاقات العامة.
– منسق المشروع.
– محلل تقني أول.
– أخصائي أعمال.
– مساعد منسق الحالة.
– أخصائي أمن
– وظائف طبية.
.. وأخرى.
– من يوم الأحد بتاريخ 1444/11/29هـ الموافق 2023/06/18م إلى يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/12/02هـ الموافق 2023/06/20م.
– فندق جراند حياة الخبر.
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