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80 وظيفة بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٤ مساءً
80 وظيفة بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH) عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 80 وظيفة (الظهران، العضيلية، الأحساء، رأس تنورة، بقيق)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مهندس مشروع.
– مُحلل ضمان الجودة.
– أخصائي اتصالات.
– أخصائي أشعة
– منسق الحالة.
– مُحلل الأعمال.
– أخصائي تغذية.
– أخصائي أمراض النطق واللغة.
– أخصائي ضمان الجودة.
– فني طوارئ طبي مسعف.
– مهندس كهرباء.
– مهندس ميكانيكي.
– أخصائي تقنية المعلومات.
– مُحلل أعمال أول.
– مُمثل العلاقات العامة.
– منسق المشروع.
– محلل تقني أول.
– أخصائي أعمال.
– مساعد منسق الحالة.
– أخصائي أمن
– وظائف طبية.
.. وأخرى.

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موعد معرض الوظائف:

– من يوم الأحد بتاريخ 1444/11/29هـ الموافق 2023/06/18م إلى يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/12/02هـ الموافق 2023/06/20م.

مكان إقامة المعرض:

– فندق جراند حياة الخبر.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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