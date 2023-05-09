9 علامات لإصابة الطفل بالتوحد تستدعي استشارة الطبيب

التوحد لدى الأطفال هو إعاقة في النمو تؤثر على كيفية تفاعل الطفل مع العالم، بما في ذلك التواصل الاجتماعي وأنماط السلوك المقيدة والمتكررة.

ويميل الأطفال المصابون بالتوحد إلى اللعب الفردي مع عدم المشاركة في اللعب الاجتماعي مع الآخرين، قد يستخدمون أشخاصًا آخرين فقط كأدوات أو مساعدة “ميكانيكية”، مثل استخدام يد مقدم الرعاية للحصول على شيء يريدونه دون إجراء اتصال بالعين.

سلوكيات متكررة لدى الطفل

وتعد الصورة النمطية أو السلوكيات المتكررة مثل رفرفة اليدين أو هز الجسم أو الدوران في دوائر من الخصائص النموذجية للطفل المصاب بالتوحد، يصر على نفس الروتين ويقاوم التغيير، عادة ما يتم ملاحظة اللعب غير النمطي أو المتكرر عند الأطفال المصابين بالتوحد، مثل فتح وإغلاق الأبواب، وإضاءة وإطفاء الأنوار مع الانتباه المفرط لأجزاء من الأشياء مثل عجلات سيارة لعبة.

ومن العلامات الشائعة للتوحد لدى الأطفال التي يجب أن تعرفها لتجنب المضاعفات وفقا لما نشره موقع ”healthshots” ما يلي:

علامات التوحد لدى الأطفال

– ضعف الاستجابة للاتصال بالاسم عند بلوغه عام واحد

– عدم الإشارة إلى الأشياء ببلوغ 14 شهرًا

– عدم الرغبة في اللعب ببلوغ 18 شهرًا

– لا توجد كلمة ذات معنى بعمر 18 شهرًا

– أنماط الأنشطة الثابتة

– قلة التفاعل مع الأصدقاء

– لديه أنماط حركية غريبة أو سلوكيات متكررة

– المشي على أصابع القدم

– تكرار الكلمات والعبارات

أهمية استشارة الطبيب

وفي حالة إذا كان الطفل مصاب بالتوحد أو تعتقد أنه قد تكون هناك مشكلة في الطريقة التي يلعب بها طفلك أو يتحدث أو يتعلم أو يتصرف ، فاتصل بطبيب الأطفال فورا، ويجب أن يكون هناك تقييم وفحص مناسب من قبل طبيب أطفال وإحالة إلى خبير نمو الأطفال إذا لزم الأمر.