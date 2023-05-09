9 علامات لإصابة الطفل بالتوحد تستدعي استشارة الطبيب

إيطاليا تنجح في اعتقال 100 شخص من المافيا الأخطر بالعالم ضبط مواطن لمحاولته تهريب القات بالدائر السفير السعودي بإسبانيا ينفي تعرضه للسرقة في مدريد صندوق هدف يطلق منتج دعم النقل لذوي الإعاقة الذكور التأمينات: وقف صرف ساند إذا تجاوز المستفيد 60 يوماً خارج البلاد أمانة جدة تعلن عن وظائف ببلدية الكامل عبر جدارات مراهق يفتح النار في إحدى مدارس أوروبا رسالة سيدة سودانية للشعب السعودي: أنتم في نعمة وصول سفينة “جلالة الملك الجبيل” إلى جدة قادمة من السودان ترامب يطرد صحفيًا من طائرته الخاصة بسبب سؤال
التوحد لدى الأطفال هو إعاقة في النمو تؤثر على كيفية تفاعل الطفل مع العالم، بما في ذلك التواصل الاجتماعي وأنماط السلوك المقيدة والمتكررة.
ويميل الأطفال المصابون بالتوحد إلى اللعب الفردي مع عدم المشاركة في اللعب الاجتماعي مع الآخرين، قد يستخدمون أشخاصًا آخرين فقط كأدوات أو مساعدة “ميكانيكية”، مثل استخدام يد مقدم الرعاية للحصول على شيء يريدونه دون إجراء اتصال بالعين.
وتعد الصورة النمطية أو السلوكيات المتكررة مثل رفرفة اليدين أو هز الجسم أو الدوران في دوائر من الخصائص النموذجية للطفل المصاب بالتوحد، يصر على نفس الروتين ويقاوم التغيير، عادة ما يتم ملاحظة اللعب غير النمطي أو المتكرر عند الأطفال المصابين بالتوحد، مثل فتح وإغلاق الأبواب، وإضاءة وإطفاء الأنوار مع الانتباه المفرط لأجزاء من الأشياء مثل عجلات سيارة لعبة.
ومن العلامات الشائعة للتوحد لدى الأطفال التي يجب أن تعرفها لتجنب المضاعفات وفقا لما نشره موقع ”healthshots” ما يلي:
– ضعف الاستجابة للاتصال بالاسم عند بلوغه عام واحد
– عدم الإشارة إلى الأشياء ببلوغ 14 شهرًا
– عدم الرغبة في اللعب ببلوغ 18 شهرًا
– لا توجد كلمة ذات معنى بعمر 18 شهرًا
– أنماط الأنشطة الثابتة
– قلة التفاعل مع الأصدقاء
– لديه أنماط حركية غريبة أو سلوكيات متكررة
– المشي على أصابع القدم
– تكرار الكلمات والعبارات
وفي حالة إذا كان الطفل مصاب بالتوحد أو تعتقد أنه قد تكون هناك مشكلة في الطريقة التي يلعب بها طفلك أو يتحدث أو يتعلم أو يتصرف ، فاتصل بطبيب الأطفال فورا، ويجب أن يكون هناك تقييم وفحص مناسب من قبل طبيب أطفال وإحالة إلى خبير نمو الأطفال إذا لزم الأمر.