أعلنت شركة “سابك” للمغذيات الزراعية النتائج المالية الموحدة الأولية للفترة المنتهية في 31-03 -2023 “ثلاثة أشهر”.
النتائج المالية للشركة
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنها حققت صافي ربح بقيمة 981 مليون ريال أرباح “سابك للمغذيات الزراعية” في الربع الأول بانخفاض 61% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|المبيعات/الإيرادات
|2,760
|4,657
|-40.73
|4,206
|-34.38
|إجمالي الربح (الخسارة)
|1,137
|2,873
|-60.42
|1,839
|-38.17
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|957
|2,608
|-63.3
|2,183
|-56.16
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|981
|2,513
|-60.96
|2,168
|-54.75
|إجمالي الدخل الشامل
|966
|2,579
|-62.54
|2,109
|-54.2
|جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
|بند
|الفترة الحالية
|الفترة المماثلة من العام السابق
|التغير%
|إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)
|17,007
|18,130
|-6.19
|ربحية (خسارة) السهم
|2.06
|5.28
|جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي